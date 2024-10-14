Τζορτζ Μπάλντοκ: Ζητήθηκε επίσπευση των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων

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Επίσπευση του αποτελέσματος των τοξικολογικών αλλά και των ιστολογικών εξετάσεων του Τζορτζ Μπάλντοκ, ζήτησαν οι αρχές από την ιατροδικαστική του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, το αίτημα επίσπευσης των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου έρχεται από την οικογένεια του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, προκειμένου να σταματήσει να υπάρχει οποιοδήποτε θολό σημείο ή σενάριο για το τι έχει συμβεί και τρίτον για να κλείσει ο φάκελος καθώς δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Έτσι αναμένεται μέσα στις επόμενες 15 με 20 μέρες να υπάρχει μια πρώτη εικόνα από τις τοξικολογικές και λίγο αργότερα τα αποτέλεσμα των ιστολογικών.

Οι ιστολογικές κρίνονται και οι πιο σημαντικές και ειδικά η εξέταση στην καρδιά. Είναι ένα ζωτικό όργανο που συνήθως κρύβει τις περισσότερες απαντήσεις. Όπως τι συνέβη χρονολογικά εκείνο το βράδυ κι αν υπάρχει κάποιο παθολογικό αίτιο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το αποτέλεσμα της νεκροτομής -που επιβεβαίωσε και την αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή, στην πρώτη αυτοψία που έγινε το βράδυ της 10ης Οκτωβρίου στο σπίτι του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού– ο Τζορτζ Μπάλντοκ πέθανε από πνιγμό.

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