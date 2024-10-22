Κατά 114% αυξήθηκαν οι συλλήψεις στη Δυτική Αττική το πρώτο 9μηνο του 2024

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Σημαντική είναι η αύξηση στον αριθμό των προσαγωγών, συλλήψεων και τροχονομικών παραβάσεων που βεβαιώθηκαν το πρώτο 9μηνο του 2024, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023, στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ.
Ειδικότερα, κατά την ΕΛΑΣ, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, το πρώτο 9μηνο του 2024 πραγματοποιήθηκαν 6.469 δράσεις εξορμήσεων (αυξημένες κατά 73,3%), με τη συμμετοχή αυξημένου αριθμού αστυνομικών (κατά 70,1%) από υπηρεσίες τάξης, ασφάλειας, τροχαίας, καθώς και των διευθύνσεων ‘Αμεσης Δράσης και Αλλοδαπών Αττικής.
Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, πραγματοποιήθηκαν:
Όπως επισημαίνεται στη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τα παραπάνω αποτελέσματα οφείλονται στο νέο σχέδιό της για την αποτροπή και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, που εκπονήθηκε και εφαρμόζεται πλήρως από τον Ιανουάριο του 2024.
Στο σχέδιο έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας, με στόχο την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών.
«Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει τις δράσεις της στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και τη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια» καταλήγει η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωσή της.
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