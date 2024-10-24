Στη δημοσιότητα δόθηκαν κάποιες φωτογραφίες από τα πάρτι που διοργάνωνε ο Diddy και στα οποία ο κατηγορούμενος ράπερ φαίνεται να χορεύει με νεαρές γυναίκες.

Ο μεγιστάνας της ραπ αντιμετωπίζει ήδη βαριές κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση γυναικών και ανηλίκων. Οι νέες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε νέες αγωγές από τον δικηγόρο, Tony Buzbee, δείχνουν τον Puff Daddy να είναι με άλλους ανάμεσα σε πολλά μπουκάλια βότκας.

Bombshell Diddy lawsuit photos that reveal hidden clues of notorious abuse parties https://t.co/lxXU7cKK2T pic.twitter.com/t0WjlcTBCa — Daily Mail Online (@MailOnline) October 24, 2024

Ο Μπάζμπι αναφέρει ότι υπάρχουν τουλάχιστον επτά νέα θύματα, ενώ αποκάλυψε ότι υπάρχει ακόμα και ομαδικός βιασμός ενός 13χρονου κοριτσιού. Ο δικηγόρος έχει τονίσει ότι θα συνεχίσει να αποκαλύπτει γεγονότα εναντίον «ισχυρών ανθρώπων» στο εγγύς μέλλον και είπε ότι ο κόσμος θα σοκαριστεί με τα ονόματα της λίστας που θα εμφανιστούν.

«Δεν μπορείς να κρύβεις τους σκελετούς στην ντουλάπα για πάντα», ισχυρίστηκε.

Σε ένα άλλο σύνολο εικόνων που κυκλοφόρησε από ένα θύμα ενός «Diddy party», ο ράπερ φαίνεται να χορεύει φορώντας μια λευκή φανέλα περιτριγυρισμένος από πολλές νεαρές γυναίκες.

Η φωτογραφία φέρεται να τραβήχτηκε από μια γυναίκα το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Μνήμης το 2014, όταν επισκέφτηκε το Λας Βέγκας με φίλους και αναζήτησε τον Diddy λόγω των «θρυλικών» πάρτι του. Στην μήνυσή της ισχυρίστηκε ότι ο Puff Daddy της είπε να πάρει ένα μπουκάλι ανοιχτή βότκα Ciroc και να βάλει στον εαυτό της να πιει, αλλά μετά από περίπου 40 λεπτά «άρχισε να νιώθει ναυτία και ζαλάδα» και «έχανε σιγά σιγά τον έλεγχο των κινητικών της λειτουργιών».

Σε μια άλλη από τις αγωγές, ένα φερόμενο θύμα είπε ότι ήταν μόλις 13 ετών όταν κακοποιήθηκε και βιάστηκε από τον Diddy – και συμπεριέλαβε μια ανατριχιαστική εικόνα που φέρεται να δείχνει ένα μικρό πλαστικό δοχείο που χρησιμοποιείται για να γλιστρήσει GHB στο ποτό της.

Η κοπέλα ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση τον Σεπτέμβριο του 2000 αφού προσπάθησε να μπει κρυφά στα βραβεία VMA στη Νέα Υόρκη. Είπε ότι πήγε στον χώρο, το Radio City Music Hall στο Midtown Manhattan, και άρχισε να μιλά με οδηγούς λιμουζίνας με την ελπίδα να μπει μέσα στην εκδήλωση.

Ενώ δεν μπήκε μέσα, ισχυρίστηκε ότι ένας από τους οδηγούς είπε ότι εργαζόταν για την Combs και της είπε αμέσως ότι στον ράπερ «άρεσαν τα μικρότερα κορίτσια και είπε ότι ταίριαζε με αυτό που έψαχνε ο Diddy», σύμφωνα με τη μήνυση. Την κάλεσε σε ένα μετά το πάρτι και είπε όταν έφτασε την έβαλαν γρήγορα να υπογράψει ένα NDA και διέταξαν να μην συζητήσουν τι συνέβη στο πάρτι.

Στο εσωτερικό, είπε ότι «αναγνώρισε πολλές διασημότητες» και «παρατήρησε ευρεία χρήση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της μαριχουάνας και της κοκαΐνης».

Ήπιε μόνο ένα ποτό, «ένα κοκκινοκίτρινο μείγμα που είχε γεύση χυμού πορτοκαλιού, χυμού cranberry και κάτι πικρό», που την έκανε αμέσως «να αισθάνεται θλίψη και ζαλάδα».

Η κοπέλα είπε ότι βρήκε ένα υπνοδωμάτιο για να ξαπλώσει, αλλά δεν κλείδωσε την πόρτα. «Λίγο μετά, ο Combs, μαζί με έναν άνδρα και μια γυναίκα διασημότητα, μπήκαν στο δωμάτιο.»

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Combs την άρπαξε και της είπε: «Είσαι έτοιμος για πάρτι!», προτού μια από τις άλλες διασημότητες τη βίασε. Όταν τελείωσε, υποστηρίζεται ότι η Combs τη βίασε στη συνέχεια ενώ οι άλλες δύο διασημότητες την παρακολουθούσαν.

O Diddy υποχρέωνε τους υπαλλήλους του να έχουν πάντα μαζί τους ναρκωτικά

Ένα ναρκωτικό που βρέθηκε στον οργανισμό του Λίαμ Πέιν μετά τον θάνατό του είναι η ίδια ουσία που οι υπάλληλοι του Sean Diddy Combs φέρονται να υποχρεώνονταν να έχουν πάντα μαζί τους, σύμφωνα με νέες καταγγελίες.

Η ροζ κοκαΐνη, ένα μείγμα ναρκωτικών που λαμβάνεται είτε σε μορφή χαπιού είτε σε σκόνη και περιέχει έκσταση, κεταμίνη, καφεΐνη και ένα ψυχοτρόπο γνωστό ως 2-CB ή Tusi, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της σεξουαλικής δυσλειτουργίας, φέρεται να ήταν απαραίτητο να βρίσκεται στις τσάντες των υπαλλήλων του Κομπς, όπως αναφέρεται σε αγωγή που κατατέθηκε τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με την καταγγελία του παραγωγού Ρόντνεϊ «Λιλ Ροντ» Τζόουνς, την οποία εξασφάλισε η Page Six, η πρώην διευθύντρια προσωπικού του Κομπς, Κριστίνα Χοράμ, απαιτούσε «όλοι οι υπάλληλοι, από τον μπάτλερ μέχρι τον σεφ και το προσωπικό καθαριότητας, να κυκλοφορούν με το συγκεκριμένο ναρκωτικό», καθώς και με κοκαΐνη, έκσταση, καραμέλες μαριχουάνας και το GHB, γνωστό ως ναρκωτικό βιασμού.

«Ήταν σημαντικό για την κα Χοράμ να είναι έτοιμο πάντα το ναρκωτικό που προτιμούσε ο κος Κομπς μόλις το ζητούσε», ισχυρίστηκε ο Τζόουνς.

