«Iερές» μπίζνες από κληρικούς: Πώς ξέπλεναν μαύρο χρήμα σε… νυχτερινά κέντρα – Ενημερώθηκε το Βατικανό, τι λέει η Καθολική Εκκλησία Ελλάδος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Ιερές» επενδύσεις σε νυχτερινά κέντρα με χρήματα που έκαναν φτερά από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που ήδη προχώρησε σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων πέντε επιχειρηματιών από την Πελοπόννησο. Το σκάνδαλο εντοπίζεται στην επισκοπή Σύρου, μιας από τις μεγαλύτερες καθολικές επισκοπές στη χώρα.

Στο στόχαστρο βρίσκονται δύο ιερείς, ο ένας πολύ ψηλά ιστάμενος στην ιεραρχία και ένας ακόμη, προερχόμενος από την Κρήτη φέρονται να πρωταγωνιστούν στην υπόθεση. Σε βάρος τους προέκυψαν ενδείξεις για υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από τους λογαριασμούς που διαχειρίζονταν. Περίπου 3 εκ. ευρώ διαπιστώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, πως «έφυγαν» από τους συγκεκριμένους λογαριασμούς της Καθολικής Εκκλησίας για να καταλήξουν για επενδύσεις σε νυχτερινά κέντρα.

Για το γεγονός φέρεται να έχει ενημερωθεί από την Αρχή και η έδρα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Βατικανό, ενώ η Σύνοδος της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος με ανακοίνωσή της δηλώνει πως αναμένει ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την υπόθεση.



Η ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της Ι. Συνόδου Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

«Αθήνα 24/10/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά τα σημερινά δημοσιεύματα περί υπεξαίρεσης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος στον Τύπο, δηλώνουμε ότι καμία επίσημη ενημέρωση επί του θέματος δεν έχει υπάρξει.

Κατόπιν τούτου αναμένουμε ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές ώστε να τοποθετηθούμε επίσημα επί του θέματος.

Από το Γραφείο Τύπου»

Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών-ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο προχώρησε νωρίτερα ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, καθώς ήταν αποδέκτες μεγάλων χρηματικών ποσών από δύο ιερείς, υψηλά ιστάμενους στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ταυτόχρονα, διαβιβάστηκε το πόρισμα της Αρχής στις εισαγγελικές Αρχές της έδρας της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, προκειμένου να ελέγξει για το κακούργημα της υπεξαίρεσης τους δύο ιερείς και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος τους ιδιώτες-επιχειρηματίες των νυχτερινών κέντρων. Μάλιστα, ο ένας εκ των επιχειρηματιών είχε και στο παρελθόν σοβαρή εμπλοκή με ποινικά κολάσιμες πράξεις.

Για τις ενέργειες του κ. Βουρλιώτη έχει ενημερωθεί και η έδρα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Βατικανό.

Αναλυτικά, η Αρχή, στο πλαίσιο ελέγχου, εντόπισε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά, που φτάνουν περίπου τα 3 εκατομμύρια ευρώ, «έφυγαν» από το ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας και επενδύθηκαν σε νυκτερινά κέντρα. Αυτή η τακτική είχε ξεκινήσει πριν από οκτώ χρόνια.

Αρχικά, η Αρχή ενημερώθηκε από τις τράπεζες για «ύποπτες» κινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών και ξεκίνησε ενδελεχή έλεγχο προκειμένου να χαρτογραφήσει τη διαδρομή των χρημάτων και να εντοπίσει τον πραγματικό αριθμό των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την έρευνα, προέκυψαν ενδείξεις για την τέλεση σοβαρών αξιοποίνων πράξεων, όπως της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Η Αρχή διαπίστωσε ότι είχε υπεξαιρεθεί από το ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ και μετά αποκαλύφθηκαν οι ταυτότητες τόσο των δύο ιερέων όσο και των επιχειρηματιών νυχτερινών κέντρων.

Η τελευταία ύποπτη διακίνηση χρημάτων εντοπίστηκε πριν από λίγες ημέρες και αφορούσε το ποσό των 50.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ιστορικό βλαβών είχε το λεωφορείο του ΟΑΣΘ που «δεν έπιασαν τα φρένα του» και έπεσε πάνω σε άλλο

ΕΝΟΤΗΤΑ: Πρωτοβουλία για μόνιμη στέγαση των σωματείων του ΕΚΑ – Συνάντηση με Κώστα Μπακογιάννη

Ενδοοικογενειακή βία στη Λευκάδα: 20χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μητέρα και αδερφή (video)