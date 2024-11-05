Το προφίλ των συλληφθέντων για το οπλοστάσιο στη Δυτική Αττική – Η σύνδεση με τον Ζαμπούνη και τον δολοφονημένο επιχειρηματία στη Μάνδρα

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Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά από έρευνα που διεξήγαγε σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, καθώς εντόπισε μεγάλες ποσότητες όπλων και εκρηκτικών υλών.
Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε τρεις οικίες και δύο υπόγειους χώρους. Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της κατοχής και κατασκευής εκρηκτικών υλών, των νόμου που αφορούν τις εκρηκτικές ύλες, τις φωτοβολίδες, τα Ναρκωτικά καθώς και της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Αυτό που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των συλληφθέντων είχε απασχολήσει και παλαιότερα τις Αρχές καθώς είχαν βρεθεί αποτυπώματά του στο αυτοκίνητο στον Νέο Κόσμο μέσα στο οποίο είχαν βρεθεί όπλα, αλεξίσφαιρα και χειροβομβίδες. Το αυτοκίνητο μάλιστα ήταν παρκαρισμένο κοντά στο βενζινάδικο του Βαγγέλη Ζαμπούνη ο οποίος δολοφονήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο.
Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έτερος συλληφθείς υπήρξε κατά το παρελθόν συνέταιρος του επιχειρηματία Χρήστου Γυαλιά ο οποίος είχε δολοφονηθεί στις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου κοντά στο σπίτι του στη Μάνδρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί δεν έχουν στοιχεία μέχρι στιγμής που να «δείχνουν» το τι ακριβώς σχεδίαζαν οι πέντε συλληφθέντες. Αυτό που τους έχει τραβήξει την προσοχή είναι η ποσότητα χρυσού που βρέθηκε καθώς εκτιμούν ότι είναι πιθανό να γίνονταν αλισβερίσια με όπλα και χρυσά νομίσματα.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που έφθασαν στις Αρχές και έκαναν λόγο για μία ομάδα ατόμων που κατέχει μεγάλο αριθμό πολεμικού υλικού.
Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε πρόσωπα, οικίες και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
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