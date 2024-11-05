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05.11.2024 17:38

Το προφίλ των συλληφθέντων για το οπλοστάσιο στη Δυτική Αττική – Η σύνδεση με τον Ζαμπούνη και τον δολοφονημένο επιχειρηματία στη Μάνδρα

05.11.2024 17:38
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Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά από έρευνα που διεξήγαγε σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, καθώς εντόπισε μεγάλες ποσότητες όπλων και εκρηκτικών υλών.

Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε τρεις οικίες και δύο υπόγειους χώρους. Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της κατοχής και κατασκευής εκρηκτικών υλών, των νόμου που αφορούν τις εκρηκτικές ύλες, τις φωτοβολίδες, τα Ναρκωτικά καθώς και της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το προφίλ των συλληφθέντων

Αυτό που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των συλληφθέντων είχε απασχολήσει και παλαιότερα τις Αρχές καθώς είχαν βρεθεί αποτυπώματά του στο αυτοκίνητο στον Νέο Κόσμο μέσα στο οποίο είχαν βρεθεί όπλα, αλεξίσφαιρα και χειροβομβίδες. Το αυτοκίνητο μάλιστα ήταν παρκαρισμένο κοντά στο βενζινάδικο του Βαγγέλη Ζαμπούνη ο οποίος δολοφονήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έτερος συλληφθείς υπήρξε κατά το παρελθόν συνέταιρος του επιχειρηματία Χρήστου Γυαλιά ο οποίος είχε δολοφονηθεί στις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου κοντά στο σπίτι του στη Μάνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί δεν έχουν στοιχεία μέχρι στιγμής που να «δείχνουν» το τι ακριβώς σχεδίαζαν οι πέντε συλληφθέντες. Αυτό που τους έχει τραβήξει την προσοχή είναι η ποσότητα χρυσού που βρέθηκε καθώς εκτιμούν ότι είναι πιθανό να γίνονταν αλισβερίσια με όπλα και χρυσά νομίσματα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που έφθασαν στις Αρχές και έκαναν λόγο για μία ομάδα ατόμων που κατέχει μεγάλο αριθμό πολεμικού υλικού.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε πρόσωπα, οικίες και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -25- τεμάχια στρατιωτικής εκρηκτικής ύλης,
  • -60- κιλά αμμωνιοδυναμίτιδα,
  • -4- τεμάχια εκρηκτικής ύλης,
  • -7- κουλούρες βραδύκαυστο πυραγωγό σχοινί,
  • -2- πυροκροτητές,
  • -5.925- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων κυρίως πολεμικής χρήσης,
  • -2- όπλα,
  • -1- αυτόματο όπλο,
  • -6- περίστροφα,
  • -5- πιστόλια,
  • -1- δίκαννο,
  • -1- μονόκανη καραμπίνα,
  • -38- γεμιστήρες διαφόρων διαμετρημάτων,
  • -3- σιγαστήρες όπλων,
  • βαλλίστρα, με -21- βέλη,
  • αλεξίσφαιρο γιλέκο,
  • σταθερός ασύρματος βάσης,
  • χειροπέδες,
  • σπαθί και τρία -3- σουγιάδες,
  • αεροβόλο τυφέκιο και αεροβόλο περίστροφο
  • μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων όπλων
  • -530- δισκία ναρκωτικά δισκία,
  • ανιχνευτές μετάλλων,
  • -3- μηχανήματα αναγνώρισης μετάλλων,
  • καταμετρητής χαρτονομισμάτων
  • -57- χρυσά νομίσματα,
  • -510- λίρες Αγγλίας, αξίας περί τις 420.000 ευρώ,
  • -2- Πεντόλιρα Αγγλίας,
  • -2- Δίλιρα Αγγλίας,
  • -35- μισόλιρα Αγγλίας,
  • -5- ασημένια πιστά αντίγραφα αρχαίων ελληνικών νομισμάτων
  • -6- αρχαία νομίσματα
  • -45- αλυσίδες λαιμού και περιδέραια
  • -32- αλυσίδες, ταυτότητες και βραχιόλια χειρός
  • -28- μενταγιόν
  • -37- δαχτυλίδια
  • -13- σκουλαρίκια
  • -16- σταυροί
  • -3- καρφίτσες
  • -8- ρολόγια και καντράν ρολογιού
  • -23.320- ευρώ,
  • μεγάλος αριθμός κερμάτων αξίας έκαστο -2- ευρώ
  • -11- συσκευές κινητών τηλεφώνων
  • -2- λαπτοπ,
  • ειδικό μηχάνημα χάραξης (laser) χαρακτηριστικών σε σκληρά αντικείμενα που χρησιμοποιείτο για χαράξεις επωνυμιών και σειριακών αριθμών όπλων, συνοδευόμενο με υπολογιστή,
  • GPS TRACKER και χειρόγραφες σημειώσεις.

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