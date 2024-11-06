Κίνα: Επιστήμονες έφτιαξαν ένα πανίσχυρο όπλο – λέιζερ εμπνευσμένο από το «Death Star» του «Star Wars»

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Κινέζοι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι δημιούργησαν ένα πραγματικό όπλο ενεργειακής δέσμης, εμπνευσμένο από το «Death Star» των ταινιών «Star Wars», όπως αναφέρει το New York Post.

Το νέο όπλο μικροκυμάτων υψηλής ισχύος συνδυάζει πολλά μικρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα για να δημιουργήσει μια μεγάλη εστιασμένη δέσμη λέιζερ – όπως το «Death Star», το οποίο κατέστρεφε πλανήτες εκτοξεύοντας μια δέσμη σωματιδίων που αποτελείται από πολλές μικρότερες πηγές.

Η ανακάλυψη βρίσκεται στη διαδικασία του «εξαιρετικά υψηλής χρονικής ακρίβειας συγχρονισμού», ο οποίος επιτρέπει στις δέσμες να ενώνονται μεταξύ τους και να εστιάζουν σε ένα μοναδικό σημείο, σύμφωνα με τη South China Morning Post.

Η κινεζική ερευνητική ομάδα είναι πλέον σε θέση να καταφέρει τέτοια ακρίβεια μεταξύ των μικρότερων λέιζερ, η οποία υπερβαίνει την ακρίβεια των ατομικών ρολογιών, σύμφωνα με τον Independent.

Ο χρονικός διαχωρισμός μεταξύ των μικρότερων λέιζερ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 170 πικοδευτερόλεπτα – ή τα τρισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Αυτή η τεράστια τεχνολογική εξέλιξη – που κατέστη δυνατή χάρη στη χρήση οπτικών ινών – επέτρεψε στο οπλικό σύστημα να περάσει τις στρατιωτικές δοκιμές, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Κινέζοι αξιωματούχοι λένε ότι το όπλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταστολή των σημάτων του αμερικανικού GPS και άλλων δορυφόρων, σύμφωνα με τη South China Morning Post.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ομάδα των επιστημόνων ισχυρίζεται ότι η συνδυασμένη ισχύς των ακτινών θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μεμονωμένων ακτινών, ανέφερε ο Independent.

Αυτά τα όπλα προορίζονται για χρήση στο διάστημα – όχι για χερσαίες, ναυτικές ή ατμοσφαιρικές λειτουργίες, προσθέτει το πρακτορείο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πέρυσι αποκαλύφθηκε ότι η κινεζική κυβέρνηση αναπτύσσει ένα όπλο που «διαταράσσει τον εγκέφαλο». Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να στοχεύει στρατιωτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους από ξένες χώρες.

Ένας ανώτερος συνεργάτης του Ινστιτούτου Ανατολικής Ασίας του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης δήλωσε ότι τα όπλα μπορούν να βλάψουν, ακόμη και να ελέγξουν τους εγκεφάλους των θηλαστικών.

Η Κίνα κατασκεύασε κάποτε ένα πρωτότυπο τουφέκι επίθεσης με λέιζερ που ήταν σε θέση να αποτεφρώσει έναν στόχο από απόσταση μισού μιλίου.

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