Αμαλιάδα: Ο συνήγορος της μητέρας του μικρού Παναγιώτη διαψεύδει ότι υπάρχουν αποτελέσματα τοξικολογικών

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Διαψεύδει ότι υπάρχουν αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ο συνήγορος της μητέρας του μικρού Παναγιώτη, ο οποίος πέθανε στις 5 Αυγούστου 2024, την ώρα που συνεχίζεται το θρίλερ στην υπόθεση με τον θάνατο των πένε παιδιών στην Αμαλιάδα καθώς όλα δείχνουν πως η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον «δρόμο» προς το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής.

Ο Αναστάσιος Ντούγκας, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, τόνισε ότι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών τα οποία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια αφορούν στο δεύτερο βρέφος της Ειρήνης.

«Δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής ότι τα αποτελέσματα, που αναφέρθηκαν το πρωί της Κυριακής σε τηλεοπτική εκπομπή, αφορούν τον μικρό Παναγιωτάκη. Πρόκειται για τις τοξικολογικές του δεύτερου βρέφους της κ. Ειρήνης. Η ενημέρωση που έχουμε εμείς για τις τοξικολογικές εξετάσεις του Παναγιωτάκη είναι ότι έχουν αποσταλεί σε εργαστήριο στην Αθήνα και αναμένουμε τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων» ανέφερε ο κ. Ντούγκας.

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