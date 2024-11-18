Γαλλία: Στους δρόμους πάλι οι αγρότες – Διαμαρτύρονται για πιθανή συμφωνία ΕΕ-Mercosur

Από σήμερα οι αγρότες της Γαλλίας ξαναβγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για μια πιθανή και επικείμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ -Mercosur, στο G20 στη Βραζιλία τις επόμενες εβδομάδες.

Τα συνδικάτα των αγροτών μεταξύ των οποίων και το μεγαλύτερο FNSEA εναντιώνονται στην συμφωνία λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού σε κρέας, πουλερικά, ζάχαρη, κτλ.

Είναι αποφασισμένοι να μπλοκάρουν τα πάντα σταδιακά γιατί θεωρούν ότι δεν τους νοιάζονται.

Η Γαλλία εναντιώνεται στη συμφωνία. Την περασμένη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ μετά τη συνάντηση του με την Φον ντερ Λάιεν το δήλωσε και θεώρησε ότι οφείλουν να σεβαστούν τη θέση της Γαλλίας.

Ο Πρόεδρος Μακρόν σε βίντεο του, ενώ πετούσε για Λατινική Αμερική υποσχέθηκε ότι η Γαλλία θα προστατεύσει τους αγρότες και δεν θα υπογράψει τη συμφωνία ως έχει.

Εκτός από λίγες χώρες που εναντιώνονται, η Γερμανία και άλλα κράτη μέλη την επιδιώκουν.

Οι αγρότες όμως όλων των χωρών της ΕΕ θα πληγούν βαριά από τον αθέμιτο ανταγωνισμό της Λατινικής Αμερικής.

Το ίδιο αντίκτυπο θα έχει και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές που ναι μεν θα βρουν φτηνότερα εισαγόμενα είδη αλλά οι προδιαγραφές και ποιότητα είναι χαμηλότερες από τις ευρωπαϊκες. Κυριως σε θέματα φυτοφαρμάκων και ορμονών αλλά και οικολογίας.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημείωσε χθες Κυριακή ότι «ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες» αναφερόμενη στις μακρές διαπραγματεύσεις για την συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Mercosur, οι οποίες βρίσκονται, κατ’ αυτήν, «στην τελική ευθεία», παρά τη σθεναρή εναντίωση της Γαλλίας.

