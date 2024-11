Ο Τραμπ πήγε να δει με τον Μασκ την εκτόξευση του Starship, αλλά… δεν πήγε καλά – Ο πύραυλος… προσγειώθηκε στη θάλασσα (videos)

Ο Ελον Μασκ τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) προγραμμάτισε την εκτόξευση του πυραύλου Starship στο διάστημα, την έκτη, μετά την πετυχημένη απόπειρα που είχε πριν ένα μήνα.

Αυτή τη φορά είχε μαζί του και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πήγε για να αποθεώσει τον ιδιοκτήτη της SpaceX. Ομως, αυτή τη φορά η αποστολή απέτυχε…

Ο προωθητικός πύραυλος Super Heavy μετά το διαχωρισμό του από τον κεντρικό προωθητή του Starship, δεν κατάφερε να επιστρέψει στο σημείο της εκτόξευσης του, όπως την πρώτη φορά και προσγειώθηκε στον Κόλπο του Μεξικού.

Super Heavy initiates its landing burn and softly splashes down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/BZ3Az4GssC