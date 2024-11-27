Liam Payne: Σκοτώθηκε προσπαθώντας να διαφύγει από το μπαλκόνι – Τα 9 μπουκάλια ουίσκι, τα 13 γραμμάρια κοκαϊνης και οι ευθύνες του ξενοδοχείου (photos)

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction, Λίαμ Πέιν, φέρεται να επιχειρούσε να διαφύγει από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο CasaSur Palermo, στο Μπουένος Άιρες, χρησιμοποιώντας το μπαλκόνι, όταν έχασε τη ζωή του στις 16 Οκτωβρίου 2024.

Σύμφωνα με την TMZ, τα νέα δεδομένα ενισχύονται από μαρτυρίες, την αστυνομική έκθεση, μια κλήση στο 911 και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου.

Νέα πλάνα από κάμερες ασφαλείας που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα αποκαλύπτουν τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή, ρίχνοντας φως στα γεγονότα που προηγήθηκαν της τραγικής πτώσης του Λίαμ Πέιν από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο διευθυντής του ξενοδοχείου είχε καλέσει την αστυνομία, λέγοντας ότι ο πρώην τραγουδιστής των One Direction ήταν «πιθανώς υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ» και εξέφρασε φόβους για την ασφάλειά του, συμπληρώνοντας: «Δεν ξέρω αν η ζωή του μπορεί να κινδυνεύει. Είναι σε ένα δωμάτιο με μπαλκόνι και, ε, φοβόμαστε λίγο».

Παρά τον φόβο, ο Λίαμ παρέμεινε στο δωμάτιο, ενώ σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο TMZ, το ξενοδοχείο ενδιαφερόταν περισσότερο για την αναστάτωση που είχε προκαλέσει παρά για την ασφάλεια του τραγουδιστή.

Η έκθεση της αστυνομίας υποστηρίζει την υπόθεση, καθώς σύμφωνα με την ίδια βρέθηκαν δίπλα στον Λίαμ ένα μαύρο καπέλο και μια τσάντα. Στον 2ο όροφο του ξενοδοχείου (ο ίδιος διέμενε στον 3ο) βρέθηκε μια καφέ δερμάτινη τσάντα που περιείχε χάπια και ένα μπουκάλι ουίσκι, γεγονός που υποδεικνύει ότι προσπάθησε να πετάξει τα αντικείμενα πριν επιχειρήσει να πηδήξει στο κάτω μπαλκόνι.

Ωστόσο, η προσπάθεια του τραγουδιστή απέτυχε, καθώς έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο, με αποτέλεσμα τον θάνατό του σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Δεν ήθελε να μπει στο δωμάτιο

Τα νέα πλάνα δείχνουν τρεις άνδρες, πιθανότατα υπαλλήλους του ξενοδοχείου, να μεταφέρουν τον Λίαμ Πέιν στο δωμάτιό του λίγο πριν την πτώση.

Ένας από αυτούς φέρεται να αφαίρεσε έναν καθρέφτη από την πόρτα του δωματίου, φοβούμενος ότι ο τραγουδιστής μπορεί να τον καταστρέψει, καθώς το δωμάτιό του είχε ήδη υποστεί ζημιές.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Πέιν πάλεψε με τους υπαλλήλους που προσπαθούσαν να τον αναγκάσουν να επιστρέψει στο δωμάτιό του.

Ο ίδιος έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πόσο δύσκολο του ήταν να βρίσκεται κλειδωμένος σε δωμάτια ξενοδοχείου, όπως συνέβαινε συχνά κατά την εποχή των One Direction.

Στο βίντεο φαίνεται ένας υπάλληλος να χρησιμοποιεί ένα κλειδί για να ανοίξει την πόρτα του Λίαμ και να τον κλείνει μέσα.

Το TMZ ανέφερε επίσης ότι ο Λίαμ είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να διαφύγει μέσω μπαλκονιών, αναφέροντας ένα περιστατικό τον Σεπτέμβριο, όταν φέρεται να χρησιμοποίησε έναν σωλήνα για να κατέβει από δωμάτιο σε ενοικιαζόμενο σπίτι στη Φλόριντα.

Ο «φίλος» και η εγκατάλειψη»

Καλός φίλος του Λίαμ Πέιν, στον οποίο οι αρχές του Μπουένος Άιρες θέλουν να απαγγείλουν κατηγορίες για «εγκατάλειψη», φαίνεται πως ήξερε ότι ο τραγουδιστής δεν ήταν σε θέση να προστατεύει τον εαυτό του και παρά τις υποσχέσεις στην οικογένεια του πως θα τον προσέχει, αδιαφορούσε σύμφωνα με επίσημο πόρισμα το οποίο και αποκαλείται το TMZ.

Το δικαστικό σύστημα της Αργεντινής κρίνει πως οι εισαγγελείς δεν έχουν δικαιοδοσία να τον κατηγορήσουν. Ο Ρότζερ Νόρες ήταν εξαιρετικά κοντά με τον Λίαμ τους τελευταίους μήνες της ζωής του.

Ταξίδεψαν μαζί στην Αργεντινή, αλλά ο Λίαμ έμεινε μόνος στο ξενοδοχείο CasaSur και ο Ρότζερ έμεινε αλλού.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο πατέρας του Λίαμ είπε ότι τον Μάιο του 2024, ο Ρότζερ προσφέρθηκε εθελοντικά να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού του και να κανονίσει να το βάλει σε απεξάρτηση, γεγονός που ήταν εξαιρετικά ανακουφιστικό θεωρητικά για την οικογένεια γιατί έτσι ο Λίαμ θα ήταν πάντα απασχολημένος και ποτέ μόνος.

Σε κάθε περίπτωση, η οικογένεια διαπίστωσε πως ο τραγουδιστής απέλυσε έναν σωματοφύλακα που προσπαθούσε να τον εμποδίσει να κάνει ναρκωτικά.

Ουίσκι, κοκαΐνη και call girls

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Ρότζερ ήξερε ότι ο Λίαμ ήταν ξεκάθαρα εκτός ελέγχου.

Περιγράφουν ότι στις 10 το βράδυ πριν πεθάνει παρήγγειλε 4 μπουκάλια ουίσκι και στις 6.36 το επόμενο πρωί παρήγγειλε άλλα 5 μπουκάλια ουίσκι ενώ ότι στις 7 το πρωί έστειλε μήνυμα στον Ρότζερ, αναφέροντας του ότι θέλει να τον επισκεφθεί call girl στο δωμάτιο ζητώντας του μάλιστα να του βρει 6 γραμμάρια (προφανώς κοκαΐνης).

Προσθέτουν ότι όταν ο Ρότζερ έφτασε στο ξενοδοχείο πήγαν για πρωινό όπου ο Πέιν έπινε ουίσκι.

Η καμαριέρα που επισκέφθηκε το δωμάτιο του, το βρήκε σε άθλια κατάσταση ενώ κατά τον χρόνο που και εκείνη βρισκόταν στον χώρο, ο Λίαμ επέστρεψε και έψαχνε σαν τρελός για κάτι που όταν το βρήκε, η γυναίκα παρατήρησε ότι έμοιαζε με «σκόνη».

Στις 11:30 τον επισκέφθηκαν δύο call girls που είπαν στην αστυνομία ότι έκαναν σεξ με τον Λίαμ. Λένε ότι τους ζήτησε κοκαΐνη επειδή είχε ξεμείνει και εξοργίστηκε όταν ζήτησαν πληρωμή χτυπώντας την τηλεόραση 3 φορές.

Γύρω στις 14:00 οι αρχές είπαν ότι δήλωσε σε υπάλληλο του ξενοδοχείου πως θα χρειαστεί άλλα 7 γραμμάρια (προφανώς κοκαΐνης) για την ημέρα του.

Ο Ρότζερ επέστρεψε στο ξενοδοχείο στις 3:45 μ.μ. για να πληρώσει τις ιερόδουλες και στις 4 το μεσημέρι ένας υπάλληλος ισχυρίστηκε ότι ο Πέιν ήταν «φανερά μεθυσμένος» με διεσταλμένες κόρες.

Στις 4:04 μ.μ. ο Ρότζερ έφυγε από το ξενοδοχείο.

Λίγη ώρα αργότερα, μια υπάλληλος άκουσε τον Πέιν να σπάει αντικείμενα στο δωμάτιό του και κάποιος από το ξενοδοχείο προσπάθησε να τηλεφωνήσει στον Ρότζερ αλλά εκείνος δεν απάντησε.

Στις 4:25 μ.μ. ο Ρότζερ έστειλε μήνυμα στον Λίαμ, «Πώς είσαι;» αλλά εκείνος δεν απάντησε.

Πηγές που συνδέονται με τον Ρότζερ λένε στο TMZ πως ήλεγξε τον Πέιν 3 φορές την ημέρα που πέθανε. Επιμένει δε, πως όταν τον άφησε στο ξενοδοχείο περίπου μία ώρα πριν τη μοιραία πτώση από το μπαλκόνι, ήταν… καλά και δεν έδειχνε στοιχεία πως βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών η αλκοόλ…

Η τοξικολογική έκθεση αποκάλυψε την παρουσία πολλαπλών ναρκωτικών ουσιών στο αίμα του, όπως κοκαΐνη και «ροζ κοκαΐνη».

Η επίσημη αιτία θανάτου του αποδόθηκε σε κρανιοεγκεφαλική κάκωση και εσωτερική αιμορραγία ενώ έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.

