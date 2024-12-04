search
04.12.2024 08:37

«Sounion»: Ολοκληρώθηκε η μεταφόρτωση των 150.000 τόνων πετρελαίου από το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο

Ολοκληρώθηκε η μεταφόρτωση των 150.000 τόνων αργού πετρελαίου (1.000.000 βαρέλια) από το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο «Sounion» στο τάνκερ «Delta Blue» σε αγκυροβόλιο του Σουέζ.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία με την υποστήριξη του ελληνικού ναυαγοσωστικού σκάφους «Αιγαίον Πέλαγος», χωρίς να υπάρξει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός λόγω της σοβαρής κατάστασης του δεξαμενόπλοιου, το οποίο είχε δεχθεί επίθεση με εκρηκτικά από τους Χούθι ανοιχτά της Υεμένης.

Υπενθυμίζεται πως η ένοπλη ομάδα της Υεμένης είχε χτυπήσει το δεξαμενόπλοιο στις 21 Αυγούστου, ενώ το πλήρωμα του τάνκερ είχε εγκαταλείψει το πλοίο για λόγους ασφαλείας.

Στην συνέχεια η ομάδα των Χούθι τοποθέτησε εκρηκτικά επί του πλοίου, που προκάλεσαν εστίες πυρκαγιάς.

Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου το ναυαγοσωστικό σκάφος «Αιγαίον Πέλαγος» με ειδική ομάδα 27 ατόμων ολοκλήρωσε τις εργασίες κατάσβεσης των 18 εστιών πυρκαγιάς που έκαιγαν επί του δεξαμενόπλοιου, ενώ το τάνκερ ρυμουλκήθηκε σε αγκυροβόλιο του Σουέζ με ασφάλεια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιχείρηση μεταφόρτωσης αργού πετρελαίου σε άλλο τάνκερ.

