Mεξικό: Στις αποθήκες 500 εκατ. τόνοι απούλητης τεκίλας – Οι απειλές Τραμπ για δασμούς και η μείωση της ζήτησης

Απούλητα στις αποθήκες παραμένουν περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο λίτρα τεκίλας λόγω της μείωσης της ζήτησης του εθνικού ποτού των Μεξικανών και του ενδεχομένου επιβολής δασμών στις εξαγωγές από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποίησε στους Financial Times το Ρυθμιστικό Συμβούλιο Τεκίλας, έως το τέλος του 2023 υπήρχαν 525 εκατομμύρια λίτρα τεκίλα σε απόθεμα, είτε σε διαδικασία παλαίωσης σε βαρέλια, είτε στο στάδιο πριν την εμφιάλωση.

Συσσωρεύονται τα αποθέματα

«Πολύ περισσότερο αλκοολούχο ποτό αποστάζεται από ό,τι πωλείται και τα αποθέματα αρχίζουν να συσσωρεύονται», δήλωσε ο αναλυτής της Bernstein, Trevor Stirling, αποδίδοντας τη συσσώρευση στη μείωση της ζήτησης και στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας.

Η δίψα των καταναλωτών για το εθνικό ποτό του Μεξικού αυξήθηκε ραγδαία την τελευταία δεκαετία, εν μέρει χάρη σε επωνυμίες που υποστηρίζονται από διασημότητες, όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Κένταλ Τζένερ.

Ωστόσο, η ζήτηση έχει υποχωρήσει τους τελευταίους 18 μήνες, καθώς η έκρηξη της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών που καταγράφηκε κατά την πανδημία υποχώρησε και οι καταναλωτές μείωσαν τις αγορές ως απάντηση στις υψηλότερες τιμές.

Η ποσότητα των οινοπνευματωδών ποτών που πωλήθηκαν στις ΗΠΑ τους πρώτους επτά μήνες του έτους συρρικνώθηκε κατά 3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία. Η κατανάλωση τεκίλας μειώθηκε κατά 1,1%, σε σύγκριση με αύξηση 4% το 2023 και άνοδο 17% το 2021, στο απόγειο της ζήτησης για τεκίλα.

Αν και μέρος του αποθέματος βρίσκεται στη διαδικασία παλαίωσης, αντί να περιμένει απλώς την εμφιάλωση, η τεκίλα εξατμίζεται γρήγορα σε σύγκριση με άλλα αποστάγματα παλαίωσης – εν μέρει λόγω του ζεστού κλίματος του Μεξικού – που σημαίνει ότι η περισσότερη τεκίλα δεν αφήνεται σε βαρέλια πέρα από τρία χρόνια.

Πονοκέφαλο προκαλούν οι απειλές Τραμπ

Μεγάλος πονοκέφαλος για τον κλάδο είναι και οι απειλές Τραμπ για δασμούς 25% στα αγαθά που εξάγει στις ΗΠΑ το Μεξικό. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για τη βιομηχανία και την οικονομία της χώρας, καθώς ο βόρειος γείτονάς της αγοράζει το 83% των εξαγωγών της.

«Θα ήταν σαν να πυροβολούν τους εαυτούς τους στα πόδια γιατί οι καταναλωτές τους θα πρέπει να πληρώσουν πολύ περισσότερα», δήλωσε ο πρόεδρος του Ρυθμιστικού Συμβουλίου της Τεκίλας, Ραμόν Γκονζάλες.

Τα δύο τρίτα του συνόλου της τεκίλας που παράγεται στο Μεξικό εξήχθησαν το 2023 και το 80% απεστάλη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Συμβούλιο, το οποίο διασφαλίζει ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές.

Οι μεγαλύτερες εξαγωγικές αγορές τεκίλας μετά τις ΗΠΑ πέρυσι ήταν η Ισπανία και η Γερμανία, που η καθεμία αποτελούσε μόλις το 2%.

Δύο από τις μεγαλύτερες μάρκες τεκίλα, η Patrón που ανήκει στην Bacardi και η Casamigos, η οποία ανήκει πλέον στην εισηγμένη στο Λονδίνο Diageo, μειώνουν τις τιμές εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο ως απάντηση στην ασθενέστερη καταναλωτική ζήτηση, σύμφωνα με έρευνα της Bernstein.

