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Ναυάγιο σημειώθηκε, αργά χθες το απόγευμα, σε μικρή απόσταση από τις ακτές της Λαμπεντούζα. Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί οκτώ ετών, διασώθηκαν από την ιταλική οικονομική αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο του ναυαγίου με ταχύπλοο.

Είκοσι μετανάστες και πρόσφυγες που επέβαιναν στο πλεούμενο το οποίο βυθίστηκε μπροστά στο μικρό ιταλικό νησί, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, συνεχίζουν να αγνοούνται.Unmute

Οι διασωθέντες κατάγονται από την Αίγυπτο, το Σουδάν και την Συρία και είχαν σαλπάρει, προχθές, από το λιβυκό λιμάνι της Ζουάρα.

Η κατάσταση της υγείας τους, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν προκαλεί ανησυχία. Ο επτάχρονος που κατάφερε να διασωθεί, στην χθεσινή τραγωδία έχασε την μητέρα του και πρόκειται, μόλις καταστεί δυνατόν, να μεταβεί στην Γερμανία, όπου έχει μεταναστεύσει ο πατέρας του.

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