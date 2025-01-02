Συγκινεί ο Χάρης Μαυρουδής για τον θάνατο του πατέρα του: «Σκόνταψε και έπεσε στο κενό, ‘έφυγε’ με βίαιο, ξαφνικό, ανόητο τρόπο»

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Τα συναισθήματά του για τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, συνθέτης Νότης Μαυρουδής, περιέγραψε ο γιος του, ηθοποιός και αντιδήμαρχος Χαλανδρίου Χάρης Μαυρουδής.

Μιλώντας στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ, με αφορμή και τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τον τραγικό θάνατο του εξαιρετικού συνθέτη, ο ηθοποιός εξήγησε πώς σκοτώθηκε ο πατέρας του, καθώς τις πρώτες μέρες είχε γραφτεί ότι προσπαθούσε να κάνει κάποια επιδιόρθωση στην αυλή του σπιτιού του που βρισκόταν ψηλά στο Πήλιο.

«Ήταν πολύ καλός πατέρας πέρα από το καλλιτεχνικό έργο. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί είχα δύο πολύ καλούς γονείς. Όταν φεύγει με αυτόν τον βίαιο, τον ξαφνικό και ανόητο τρόπο, δεν έχει νόημα. Τον πατέρα μου δεν τον γνώρισα ποτέ με το κατσαβίδι. Ένα νύχι να έσπαγε είχε πρόβλημα. Πήγαν να φύγουν βόλτα και κατάφερε κάπως να σκοντάψει και να φύγει προς το κενό. Έτσι έγινε. Κάποιος δημοσιογράφος έγραψε κάτι άλλο και έμεινε έτσι. Σημασία έχει αυτό που συνέβη όχι τι γράφτηκε.

Κάποια στιγμή με ενόχλησε η σκέψη ότι μπορεί ο κόσμος να νόμιζε ότι έφυγε με έναν συγκεκριμένο τρόπο» είπε ο Χάρης Μαυρουδής που εξήγησε ότι αν μη τι άλλο είχε εξαιρετική σχέση με τον πατέρα του. «Μιλούσαμε, και κριτική του έκανα και τσακωνόμασταν για θέματα που διαφωνούσαμε. Δεν μου έμειναν πράγματα που δεν προλάβαμε να πούμε. Ως προς αυτό είμαι ήρεμος».

Όπως είπε, «ο μπαμπάς μου γεννήθηκε στη φυλακή γιατί η μητέρα του ήρθε από τον Πόντο και χρειάστηκε να κρύψει κάποιους Έλληνες αριστερούς, τους έκρυψε στο ατελιέ της. Έτσι τη συλλάβανε και τη φυλάκισαν στις φυλακές Αβέρωφ».

Ο Χάρης Μαυρουδής πρωταγωνιστεί στη σειρά της ΕΡΤ « Η Μαρία που έγινε Κάλλας».

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