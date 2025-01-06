Μαρίνα Σταυράκη: «Ο γιος μου έμαθε αιφνιδιαστικά ότι ο πατέρας του παντρεύεται και θα αποκτήσει παιδί» (Video)

Στο διαζύγιό της με τον Γιώργο Πατούλη αναφέρθηκε η Μαρίνα Σταυράκη, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στο γεγονός ότι ο πρώην σύζυγός της έχει προχωρήσει τη ζωή του περιμένοντας να υποδεχτεί το πρώτο του παιδί με τη Νάνσυ Κοιλού.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η μαρίνα σταυράκη εστίασε στον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε την είδηση αυτή ο γιος τους αλέξανδρος τον οποίο έχει αποκτήσει με τον πρώην περιφερειάρχη Αττικής, επισημαίνοντας ότι έμαθε αιφνιδιαστικά ότι ο πατέρας του θα παντρευόταν και θα αποκτούσε παιδί.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Μαρίνα Σταυράκη δήλωσε ότι ο γιος της επιθυμεί και η ίδια να πράξει αναλόγως και να προχωρήσει στην προσωπική της ζωή με έναν νέο σύντροφο.

«Πήραμε διαζύγιο το 2021, οπότε το 2024 ο καθένας είχε τραβήξει χωριστούς δρόμους και είχε κάνει τις επιλογές του. Ο γιος μου έμαθε αιφνιδιαστικά ότι ο πατέρας του παντρεύεται και θα αποκτήσει παιδί. Έγινε μια καλή διαχείριση από μένα. Ο Αλέξανδρος δεν γνώριζε ούτε για τον γάμο, ούτε για την εγκυμοσύνη», είπε και πρόσθεσε:

«Τα λέω όλα στον γιο μου. Αυτή την περίοδο δεν έχω κάτι στη ζωή μου αλλά γενικά θέλει και ο Αλέξανδρος, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ζωή μας, να βρω έναν σύντροφο. Είναι πολύ θετικός σε αυτό».

Διαβάστε επίσης:

