Μαρίνα Σταυράκη: «Ο γιος μου έμαθε αιφνιδιαστικά ότι ο πατέρας του παντρεύεται και θα αποκτήσει παιδί» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στο διαζύγιό της με τον Γιώργο Πατούλη αναφέρθηκε η Μαρίνα Σταυράκη, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στο γεγονός ότι ο πρώην σύζυγός της έχει προχωρήσει τη ζωή του περιμένοντας να υποδεχτεί το πρώτο του παιδί με τη Νάνσυ Κοιλού.
Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η μαρίνα σταυράκη εστίασε στον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε την είδηση αυτή ο γιος τους αλέξανδρος τον οποίο έχει αποκτήσει με τον πρώην περιφερειάρχη Αττικής, επισημαίνοντας ότι έμαθε αιφνιδιαστικά ότι ο πατέρας του θα παντρευόταν και θα αποκτούσε παιδί.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Μαρίνα Σταυράκη δήλωσε ότι ο γιος της επιθυμεί και η ίδια να πράξει αναλόγως και να προχωρήσει στην προσωπική της ζωή με έναν νέο σύντροφο.
«Πήραμε διαζύγιο το 2021, οπότε το 2024 ο καθένας είχε τραβήξει χωριστούς δρόμους και είχε κάνει τις επιλογές του. Ο γιος μου έμαθε αιφνιδιαστικά ότι ο πατέρας του παντρεύεται και θα αποκτήσει παιδί. Έγινε μια καλή διαχείριση από μένα. Ο Αλέξανδρος δεν γνώριζε ούτε για τον γάμο, ούτε για την εγκυμοσύνη», είπε και πρόσθεσε:
«Τα λέω όλα στον γιο μου. Αυτή την περίοδο δεν έχω κάτι στη ζωή μου αλλά γενικά θέλει και ο Αλέξανδρος, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ζωή μας, να βρω έναν σύντροφο. Είναι πολύ θετικός σε αυτό».
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.