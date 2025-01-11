Μέγαρα: 10 συλλήψεις για ρευματοκλοπή στα Μέγαρα – Χειροπέδες σε 36χρονο για καταδικαστική απόφαση

Σε 11 συλλήψεις για ρευματοκλοπή και άλλες παραβάσεις προχώρησαν αστυνομικοί της διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής στα Μέγαρα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση ικανότητας άδειας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης, μη χρήση παιδικού καθίσματος κ.ά.

Επιπρόσθετα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων ένας 36χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 8 ετών για ληστεία και κλοπή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.



Σημειώνεται ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., της διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, της διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, αστυνομικών σκύλων και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

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