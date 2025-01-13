Ζεφύρι: Συνέλαβαν 5 άτομα για τηλεφωνικές απάτες – Παρίσταναν τους λογιστές και άρπαζαν χρήματα

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Συνελήφθησαν στο Ζεφύρι 5 μέλη συμμορίας που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή υπό το συντονισμό και την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής. Εξιχνιάστηκαν 12 απάτες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της παραπάνω υπηρεσίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., καθώς και των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν 5 μέλη εγκληματικής οργάνωσης, 17χρονος, δύο 23χρονοι, 26χρονος και 42χρονη σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για αρπαγές, απάτες, απάτες μέσω υπολογιστή, ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το colpo grosso

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι κατηγορούμενοι διέπρατταν τηλεφωνικές απάτες, προσποιούμενοι τους λογιστές, πείθοντας τα θύματα να προβούν σε καταθέσεις ή μεταφορές χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς που δεν ανήκαν στα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους. Οι λογαριασμοί αυτοί ανήκαν κυρίως σε τοξικοεξαρτημένα άτομα, οι οποίοι παρέδιδαν τις χρεωστικές τους κάρτες, τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς και τους κωδικούς πρόσβασης των τηλεφώνων τους και των εφαρμογών τραπέζης, με αντάλλαγμα την παροχή ναρκωτικών ουσιών και χρηματικών ποσών, είτε λόγω απειλών που δέχονταν από τους δράστες για τη ζωή των ίδιων, αλλά και οικείων τους προσώπων. Επιπλέον, τους επιφόρτιζαν με την ανάληψη των μετρητών από τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ATM), προκειμένου να παραμένουν αθέατοι.

Μάλιστα όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι ορισμένες φορές επιδείκνυαν ιδιαίτερη σκληρότητα, αφού με χρήση σωματικής βίας ή απειλή όπλων, μετέφεραν τα θύματα στα σπίτια τους, όπου τα παρακρατούσαν, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι απάτες σε βάρος τρίτων προσώπων (μεταφορές των χρηματικών ποσών στους λογαριασμούς), ενώ τους απειλούσαν επανειλημμένα, προκειμένου να μην προβούν σε καταγγελία του συμβάντος στις Αστυνομικές Αρχές.

Σεσημασμένοι οι δράστες

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις απάτης, σε Κατερίνη, Σύρο, Χίο, Σπάρτη, Ηράκλειο Κρήτης, καθώς και από περιοχές του κέντρου της Αθήνας, του Ζεφυρίου, της Φυλής, των Μεγάρων και του Κορυδαλλού.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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