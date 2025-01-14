Τηλεθεαματικότητα από εκείνες που σημειώνει η Nielsen σε σειρές νέας εσοδείας και πρώτης προβολής, όπως οι «Η γη της ελιάς» ή «Grand Hotel», κατάφερε η κωμική σειρά περιπέτειας «Στο παρα πέντε», παρότι σε επανάληψη (για πολλοστή φορά δε). Το χθεσινό επεισόδιο παρακολούθησαν σχεδόν 800.000 τηλεθεατές και ήταν το πρώτο σε δημοφιλία πρόγραμμα της ημέρας, με βάση τα επίσημα στοιχεια της εταιρείας ερευνών τηλεθέασης.

Την δεύτερη καλύτερη επίδοση της ημέρας κατάφερε το τηλεπαιχνίδι «Ο τροχός της τύχης», με την κωμωδία οικογενειακών καταστάσεων «Το σόι σου» να αρκείται χθες με την τρίτη θέση στην κλίμακα τηλεπροτιμήσεων.

Μια ακόμα-αειθαλής- σειρά του Mega σε επανάληψη, η κωμωδία «Είσαι το ταίρι μου», πέρασε στην κορυφαία πεντάδα η οποία συμπληρώθηκε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Στις δύο αμέσως επόμενες θέσεις του τηλεβαρόμετρου της ημέρας διακρίθηκαν τα τηλεπαιχνίδια «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και «DEAL», με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star να δίνει το «παρών» στη βραχεία λίστα προγραμμάτων με τις καλύτερες επιδόσεις, από την όγδοη θέση.

Με πάνω από μισό εκατομμύριο τηλεθεατών η σειρά δραματοποιημένων ριάλιτι ιστοριών «Οικογενειακές υποθέσεις» και το δελτίο ειδήσεων στη Νοηματική, του Mega, εξασφάλισαν από μια θέση στην 10αδα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της Δευτέρας.