Κωνσταντίνος Αργυρός μετά το ατύχημα της Αλεξάνδρας Νίκα: «Δόξα τω Θεώ είμαστε όλοι καλά – Έχουμε την υγεία μας» (Video)

Για το πρόσφατο ατύχημα που είχε στο Κολωνάκι, η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νίκα, όταν οδηγός την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, ενώ έκανε βόλτα με το παιδί τους μίλησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και σε σχόλιο που ακούστηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές και υποστήριζε πως η Αλεξάνδρα Νίκα δεν έκανε μήνυση, επειδή μπορεί ο οδηγός να ήταν πελάτης σε κάποιο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. «Καταλαβαίνετε και μόνοι σας, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Δόξα τω Θεώ είμαστε όλοι καλά», δήλωσε στην εκπομπή «Weekenders».

Έχουμε την υγεία μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ρωτάτε. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να είμαστε καλά εμείς, την υγειά μας να έχουμε. Ο Θεός είναι μεγάλος. Την αγάπη μου σε όλους», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

