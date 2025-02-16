Έλον Μασκ: Ξημερώματα Τρίτης τα αποκαλυπτήρια του νέου βοηθού τεχνητής νοημοσύνης Grok 3

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ ανακοίνωσε σήμερα πως τα αποκαλυπτήρια του νέου βοηθού τεχνητής νοημοσύνης (chatbot) Grok 3 που έχει αναπτύξει η εταιρεία που ίδρυσε ο ίδιος, η xAI, θα γίνουν στις 6 τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος).

Πριν από λίγες ημέρες, ο Μασκ είχε ενημερώσει πως το Grok 3 – που φιλοδοξεί να πάρει τα πρωτεία από το ChatGPT – βρισκόταν στο τελικό στάδιο ανάπτυξης, προαναγγέλλοντας την κυκλοφορία του εντός 1-2 εβδομάδων.

