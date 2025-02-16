search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 13:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2025 07:31

Έλον Μασκ: Ξημερώματα Τρίτης τα αποκαλυπτήρια του νέου βοηθού τεχνητής νοημοσύνης Grok 3

16.02.2025 07:31
grok

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ ανακοίνωσε σήμερα πως τα αποκαλυπτήρια του νέου βοηθού τεχνητής νοημοσύνης (chatbot) Grok 3 που έχει αναπτύξει η εταιρεία που ίδρυσε ο ίδιος, η xAI, θα γίνουν στις 6 τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος).

Πριν από λίγες ημέρες, ο Μασκ είχε ενημερώσει πως το Grok 3 – που φιλοδοξεί να πάρει τα πρωτεία από το ChatGPT – βρισκόταν στο τελικό στάδιο ανάπτυξης, προαναγγέλλοντας την κυκλοφορία του εντός 1-2 εβδομάδων.

Διαβάστε επίσης:

Ινδία: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε σιδηροδρομικό σταθμό – Ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να μπουν στα βαγόνια (Video)

Αναλένα Μπέρμποκ: «Η Ευρώπη είναι αρκετά ισχυρή ώστε να πολεμήσει τους εχθρούς της δημοκρατίας»

Bloomberg: Συνάντηση Πούτιν-Τραμπ στη Σαουδική Αραβία μέσα στον Φεβρουάριο για τον πόλεμο στην Ουκρανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αιχμές Πολάκη για Καρυστιανού: Τα κόμματα δεν μπορεί να είναι μονοθεματικά

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι – Για ποιους προβλέπεται πλήρης απαλλαγή

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Πιερία: Αυτοκτόνησε κτηνοτρόφος αφού θανατώθηκε το κοπάδι του λόγω ευλογιάς

james-bond-new
ΣΙΝΕΜΑ

Τζέιμς Μποντ: Οι δυο υποψήφιοι μετά τον Ντάνιελ Κρεγκ

grok
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Grok: Πώς ο Στάρμερ ανάγκασε τον Μασκ να «μαζέψει» το εργαλείο που δημιουργεί σεξουαλικό υλικό – Μένει διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Καρυστιανού  

xionia
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Θα χιονίσει ακόμα και μέσα στην Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 13:02
polakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αιχμές Πολάκη για Καρυστιανού: Τα κόμματα δεν μπορεί να είναι μονοθεματικά

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι – Για ποιους προβλέπεται πλήρης απαλλαγή

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Πιερία: Αυτοκτόνησε κτηνοτρόφος αφού θανατώθηκε το κοπάδι του λόγω ευλογιάς

1 / 3