Έλον Μασκ: Ξημερώματα Τρίτης τα αποκαλυπτήρια του νέου βοηθού τεχνητής νοημοσύνης Grok 3

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ ανακοίνωσε σήμερα πως τα αποκαλυπτήρια του νέου βοηθού τεχνητής νοημοσύνης (chatbot) Grok 3 που έχει αναπτύξει η εταιρεία που ίδρυσε ο ίδιος, η xAI, θα γίνουν στις 6 τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος).
Πριν από λίγες ημέρες, ο Μασκ είχε ενημερώσει πως το Grok 3 – που φιλοδοξεί να πάρει τα πρωτεία από το ChatGPT – βρισκόταν στο τελικό στάδιο ανάπτυξης, προαναγγέλλοντας την κυκλοφορία του εντός 1-2 εβδομάδων.
