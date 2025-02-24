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Ο σπουδαίος ηθοποιός Μάρτιν Σορτ (Martin Short), στα 74 του πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη του το πρώτο βραβείο της Ένωσης Ηθοποιών (SAG) της αμερικανικής κινηματογραφικής αλλα και ραδιοτηλεοπτικής βιομηχανίας SAG-AFTRA στην 31η τελετή απονομής των SAG Awards που πραγματοποιήθηκε χθες (ξημερώματα ώρα Ελλάδας).

Ο Σορτ έλαβε το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας σε ανδρικό ρόλο κωμικής σειράς με αφορμή το παίξιμο του στην σειρά «Only Murders in the Building» της OTT Hulu (προσβάσιμο στην Ελλάδα από το Disney+) στην οποία κάνει τον θεατρικό σκηνοθέτη (του Μπρόντγουεϊ) Όλιβερ Πάτναμ, πλάι στον επίσης απολαυστικό Στιβ Μάρτιν (Steve Martin) και τη Σελίνα Γκόμεζ (Selena Gomez), μια φαινομενικά αταίριαστη τριάδα ανθρώπων που έγινε διάσημη από τα podcast με εξιχνιάσεις φόνων στο κτίριο όπου μένει στην γειτονιά Up East Side του Μανχάταν.

Το βραβείο παρέλαβαν εκ μέρους του οι παρουσιαστές της εκδήλωσης, καθώς ο Σορτ δεν μπορεσε να παραβρεθεί διότι είχε προσβληθεί απο Covid στη ειδική εκπομπή για τα 50χρονα του «Saturday Night live», όπως έκανε γνωστό ο Στιβ Μάρτιν.

Στην ίδια κατηγορία υποψήφιοι ήταν με τον Σορτ οι Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (Jeremy Allen White) [για τον ρόλο του Κάρμεν «Κάρμι» Μπερζάτο στο «The Bear» του δικτύου FX], Άνταμ Μπρόντι (Adam Brody) [για το ρόλο του Νόα Ρόκλοφ στο «Nobody Wants This» του Netflix] Τεντ Ντάνσον (Ted Danson) [για τον Τσαρλς Νιούενταϊκ στο «A Man on the Inside» του Netflix] και Χάρισον Φορντ (Harrison Ford) [ως Πολ στο «Shrinking»του AppleTV+].

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