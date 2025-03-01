Υπόθεση Καλογήρου: Μόνο χάπια καρδιάς και χοληστερίνης στις πρόσφατες συνταγογραφήσεις του νεκρού 39χρονου

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Με την έκθεση των τοξικολογικών εργαστηρίων να αναμένεται από τις Αρχές, η Αστυνομία ζήτησε το ιατρικό ιστορικό του 39χρονου ψυχολόγου από την Λάρισα, ώστε να μπορεί να γίνει αντιπαραβολή με τα όποια ευρήματα.

Το αίτημα προς τον ΕΟΠΥΥ έγινε με ερώτημα τον τελευταίο χρόνο, η απάντηση που δόθηκε όμως δείχνει ότι η τελευταία ηλεκτρονική συνταγή που είχε εκδοθεί για εκείνον, ήταν τον περασμένο Αύγουστο για χάπια καρδιάς και χοληστερίνης και έτσι θα γίνει νέο αίτημα σε βάθος πενταετίας, αφού ο δικηγόρος της οικογένειας είχε αναφέρει ότι ο γιος της οικογένειας έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή με κάποιο αγχολυτικό την τελευταία πενταετία.

Οι Αρχές όμως ενδέχεται να ζητήσουν από τον εισαγγελέα να ελεγχθούν και άλλα μέλη της οικογένειας στην περίπτωση που κάποιες ευαίσθητες συνταγές εκτελούνταν σε άλλο όνομα και ίσως αυτό δικαιολογούσε και την επιλογή φαρμακείου στην Αθήνα.

Σε κάθε περίπτωση, ο ιατροδικαστής δεν είχε εντοπίσει κατά την νεκροτομή, ίχνη σε στομάχι και ήπαρ που θα υποδείκνυαν την τυχόν ύπαρξη υπερβολικής χρήσης κάποιου φαρμάκου, γι’ αυτό και η αυτοχειρία απομακρύνεται αισθητά ως προς την ύπαρξη φαρμακευτικών ουσιών στον οργανισμό του.

Η ύπαρξη όμως ενός ενδεχόμενου καρδιολογικού προβλήματος με την γενικότερη κατάσταση του 39χρονου, ενδεχομένως για τις Αρχές θα δικαιολογούσε την πιθανότητα των παθολογικών αιτιών από την εξάντληση ως την πιο πιθανή εκδοχή.

Ως προς την ύπαρξη ψυχολογικού προβλήματος, ο δικηγόρος της οικογένειας είχε αναφερθεί σε ένα επεισόδιο που είχε όταν ήταν νέος ως φοιτητής, όμως όπως προαναφέρθηκε, ανέφερε και την λήψη αγωγής την τελευταία πενταετία.

Οι Αρχές προσπαθούν λοιπόν να «ξεκλειδώσουν» τους λόγους που θα μπορούσαν να ταράξουν τον 39χρονο ώστε να περιπλανιέται, τόσες ώρες και σε τόσο μεγάλη απόσταση, αφού έως και σήμερα δεν έχουν προκύψει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, οι οποίες βεβαίως μένει να εξαιρεθούν εντελώς ή όχι και από τα ευρήματα των ιστολογικών εξετάσεων που θα καθυστερήσουν ακόμη πιο πολύ από τις τοξικολογικές.

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