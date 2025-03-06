ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:28
06.03.2025 10:25

Μυτιλήνη: Διέσωσαν φλαμίνγκο που είχε τραυματιστεί από χαρταετό

Μια συντονισμένη δράση περίθαλψης ενός τραυματισμένου φλαμίνγκο, που βρέθηκε παγιδευμένο σε σπάγκο από χαρταετό στην παραλία της Σκάλας Καλλονής Λέσβου οργανώθηκε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής (ΚΠΕΝ) σε συνεργασία με την ομάδα της ΠΟΔΑΖ (Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής του 5ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Μήθυμνας.

Το πουλί, με φανερά τα σημάδια της εξάντλησης, εντόπισε διερχόμενος ο Ιγνάτης Νανίδης κάτοικος Σκάλας Καλλονής, που το προσέγγισε και με προσοχή το απεγκλώβισε.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής όπου διασώστης της ΠΟΔΑΖ από τον Μόλυβο και στελέχη του ΚΠΕΝ του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Μετά από επικοινωνία με την ΑΝΙΜΑ – Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στην Αθήνα για την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη.

«Ιδιαίτερα ευχάριστη είναι η μεγάλη ευαισθητοποίηση που παρατηρείται από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής σε θέματα που αφορούν την προστασία των υγροτόπων της Λέσβου, αλλά και των πουλιών που βρίσκουν καταφύγιο και διαμονή εκεί», τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους καθηγητής Νίκος Ζούρος.

«Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής συνεχίζει τις δράσεις του με στόχο την καταγραφή, μελέτη και προστασία των υγροτοπικών πουλιών που διαβιούν στις προστατευόμενες περιοχές της Λέσβου», πρόσθεσε ο κ. Ζούρος.

Ας σημειωθεί ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής λειτουργεί από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

