Από το Harry Potter στο OnlyFans: Ηθοποιός της σειράς θα παρουσιάζει… τα μαλλιά της στους ενδιαφερόμενους

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Αν είστε φαν του Harry Potter, πιθανότατα γνωρίζετε τη Jessie Cave από τον ρόλο της ως Lavender Brown στη δημοφιλή κινηματογραφική σειρά.

Έκτοτε, η Jessie έχει συνεχίσει να εργάζεται ως ηθοποιός, εμφανιζόμενη σε πολλές τηλεοπτικές σειρές όπως το Industry, το Call the Midwife και το Black Mirror.

Φαίνεται ωστόσο ότι ήρθε η ώρα για… στροφή στην καριέρα της, καθώς, όπως αποκάλυψε, ξεκίνησε λογαριασμό στο OnlyFans με περιεχόμενο που επικεντρώνεται στους «καλύτερους ποιοτικούς ήχους μαλλιών» και σε «πολύ αισθησιακά πράγματα».

«Είναι ένα φετίχ»

«Ξεκινάω ένα OnlyFans, αλλά δεν είναι σεξουαλικό», είπε, διευκρινίζοντας ότι το περιεχόμενο θα αφορά αποκλειστικά τα μαλλιά της. «Είναι ένα φετίχ. Το φετίχ δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι σεξουαλικό».

Όπως ανέφερε σκοπεύει να το κάνει για έναν χρόνο, θέτοντας τους εξής στόχους:.

«Ο στόχος μου; Να κάνω το σπίτι ασφαλές, να καλύψω την ταπετσαρία με αρσενικό και μόλυβδο, να χτίσω μια νέα στέγη, κ.λπ. Ο στόχος μου; Να ξεχρεώσω. Ο στόχος μου; Να ενδυναμώσω τον εαυτό μου. Να αποδείξω σε όσους με παρεξήγησαν στο παρελθόν ότι δεν είμαι τόσο “γλυκιά”. Να επενδύσω σε κάτι στο οποίο δεν είχα ποτέ δώσει σημασία: την αυτοεκτίμησή μου».

Και κρίνοντας από τις αντιδράσεις, οι θαυμαστές της φαίνεται να την υποστηρίζουν.

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