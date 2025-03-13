Οδύσσεια: Γυρίσματα στο κάστρο της Μεθώνης για Τομ Χόλαντ και Λουπίτα Νιόνγκο για το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν (Photos)

«Απόβαση» στη Μεσσηνία κάνει το Χόλιγουντ για τα γυρίσματα της ταινίας Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν με πρωταγωνιστές τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Λουπίτα Νιόγκο, Σαρλίζ Θέρον, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ήδη τα γυρίσματα ξεκίνησαν στο κάστρο της Μεθώνης και μάλιστα στο εσωτερικό του, καθώς εξαιτίας των δυνατών ανέμων δεν πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα με τα πλωτά μέσα.

Στο κάστρο γυρίζεται η σκήνη όπου ο γιος του Οδυσσέα που στην ταινία ενσαρκώνει ο Ματ Ντέιμον, ο Τηλέμαχος (Τομ Χόλαντ) πηγαίνει στο βασιλιά της Σπάρτης τον Μενέλαο για να μάθει πληροφορίες για τον πατέρα του.

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (12.03.2025) η κωμόπολη της Μεσσηνίας και το κάστρο της Μεθώνης κατακλύστηκε από 100 κομπάρσους αλλά και από τους συντελεστές της υπερπαραγωγής του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται να στοιχίσει 250 εκατομμύρια ευρώ.

Με τη χρήση ειδικών εφέ αλλά με ενδυμασίες που παρέπεμπαν σε χιλιάδες χρόνια πίσω, οι συντελεστές της ταινίας ξεκίνησαν τα γυρίσματα τους.

Στην ταινία τα γυρίσματα από την Μεθώνη θα έχουν διάρκεια επτά λεπτά, ενώ υπάρχουν κι άλλες περιοχές της Μεσσηνίας όπου ξεκίνησαν ή θα αρχίσουν τις επόμενες ώρες να γυρίζονται σκηνές της ταινίας.

Σε έναν ελαιώνα στο Καινούργιο Χωριό πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα με τη συμμετοχή του Τομ Χόλαντ, του Τζο Μπέρνταλ και της Λουπίντα Νιόγκο, ενώ από την Πέμπτη θα ξεκινήσει η οπτικοποίηση των σκηνών με τον Κύκλωπα Πολύφημο στην περιοχή της Βοϊδοκοιλιάς.

Και η ηθοποιός Λουπίτα Νιόνγκο έχει φτάσει στην Ελλάδα για γυρίσματα. Μάλιστα, σύγχυση φαίνεται πώς έχει επικρατήσει σχετικά με τον ρόλο τον οποίο θα ενσαρκώσει.

Αρχικά, είχε κυκλοφορήσει ότι θα υποδυθεί την θεά Αθηνά (ή την Καλυψώ). Στη συνέχεια, είχε διαρρεύσει ότι θα είναι η Ιοκάστη ενώ τελικά φαίνεται πώς έχει αναλάβει τον ρόλο της Κλυταιμνήστρας, συζύγου του Αγαμέμνονα.

