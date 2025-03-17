Ποια είναι η σχέση μεταξύ των ροφημάτων με ζάχαρη (SSBs) και του κινδύνου καρκίνου της στοματικής κοιλότητας (OCC) σε καπνίστριες και μη καπνίστριες;

Σε αυτή την ερώτηση προσπάθησαν να απαντήσουν οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον αποδεικνύοντας τη σχέση που έχει η καθημερινή κατανάλωση ροφημάτων με ζάχαρη όπως ο καφές και τα ενεργειακά ποτά, με τον καρκίνο του στόματος.

Στη μεγάλη μελέτη που πραγματοποίησαν οι επιστήμονες σε 162.602 γυναίκες που παρακολουθούσαν επι 30 χρονιά, διαπίστωσαν πως ο κίνδυνος αφορά όσους πίνουν ροφήματα με προσθήκη ζάχαρης, ακόμα κι αν περιορίζονται σε ένα την ημέρα!

Οι έρευνες επίσης τονίζουν ότι τα νέα ευρήματα απαντούν στο ερώτημα «γιατί αυξάνονται τα κρούσματα καρκίνου στη στοματική κοιλότητα σε ανθρώπους χωρίς παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνους».

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery. Όπως γράφουν οι ερευνητές, ο καρκίνος της στοματικής κοιλότητας είναι αρκετά συχνός. Κάθε χρόνο καταγράφονται πάνω από 355.000 νέα κρούσματα, καθώς και σχεδόν 177.000 θάνατοι από τη νόσο.

Ιστορικά, αναπτυσσόταν κυρίως σε ηλικιωμένους άνδρες με κλασικούς παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ. Ωστόσο τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται ανησυχητική αύξηση σε νέους ανθρώπους, που δεν πίνουν, δεν καπνίζουν και δεν έχουν άλλο παράγοντα κινδύνου. Πολλοί από αυτούς, δε, είναι γυναίκες.

Η διατροφή θα μπορούσε να επηρεάζει τον κίνδυνο αυτό, γι’ αυτό και οι επιστήμονες θέλησαν να εξετάσουν εάν τα ροφήματα με προσθήκη ζάχαρης (sugar sweetened beverages – SSBs) μπορεί να παίζουν ρόλο.

Με τον όρο αυτό περιγράφονται όλα τα ροφήματα που αποκτούν γλυκιά γεύση με πρόσθετα σάκχαρα, όπως η μαύρη ζάχαρη, η σουκρόζη, η δεξτρόζη, η φρουκτόζη, η μαλτόζη, η μελάσα, η ακατέργαστη ζάχαρη κ.λπ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι, μεταξύ άλλων:

Τα αναψυκτικά με ζάχαρη (όχι τα λάιτ και τα «zero»)

Τα φρουτοποτά και τα νέκταρ

Τα αθλητικά ποτά

Τα ενεργειακά ποτά

Τα νερά με ζάχαρη

Ο καφές και το τσάι με ζάχαρη

Η μελέτη

Η νέα μελέτη βασίσθηκε σε στοιχεία από 162.602 γυναίκες, τις οποίες παρακολούθησαν οι επιστήμονες επί 30 χρόνια. Η μέση ηλικία τους κατά την έναρξή της ήταν τα 43 έτη.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά τετραετία) οι γυναίκες παρείχαν λεπτομερείς πληροφορίες για τη διατροφή, τον τρόπο ζωής και την υγεία τους. Έως το τέλος της περιόδου παρακολουθήσεως, οι 124 από αυτές διαγνώστηκαν με διηθητικό καρκίνο της στοματικής κοιλότητας.

Οι ερευνητές εξέτασαν αν και τι είδους ροφήματα με ζάχαρη κατανάλωναν και με ποια συχνότητα. Ύστερα αναζήτησαν τυχόν συσχέτιση με τον καρκίνο του στόματος. Όπως διαπίστωσαν, όσες εθελόντριες έπιναν καθημερινά 1 ή περισσότερα ροφήματα με προσθήκη ζάχαρης είχαν σχεδόν πενταπλάσιες πιθανότητες να διαγνωστούν με καρκίνο του στόματος, σε σύγκριση με όσες κατανάλωναν λιγότερα από 1 τον μήνα.

Ο κίνδυνος ήταν ακόμα υψηλότερος στις γυναίκες οι οποίες δεν έπιναν και δεν κάπνιζαν. Στην πραγματικότητα, ήταν σχεδόν 5,5 φορές μεγαλύτερος έναντι των καπνιστριών και των γυναικών που έπιναν συστηματικά αλκοόλ. Το ίδιο ίσχυε και σε όσες έπιναν ή κάπνιζαν σποραδικά ή λίγο.

Συμπέρασμα

Τα ευρήματα αυτά δεν αποδεικνύουν πως τα ροφήματα με ζάχαρη είναι η αιτία του καρκίνου, διευκρινίζουν οι επιστήμονες. Δείχνουν όμως ότι μπορεί να είναι ένας συμβάλλοντας παράγοντας.

Αν και δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα τον υποκείμενο μηχανισμό, εικάζουν ότι τα ροφήματα αυτά συμβάλλουν στη χρόνια φλεγμονή. Αυτή αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου, προκαλώντας αλλοιώσεις στα κύτταρα του στόματος.

Επιπλέον, η συχνή κατανάλωση πρόσθετης ζάχαρης μπορεί να αλλάζει την ισορροπία των βακτηρίων του στόματος, δημιουργώντας ενδεχομένως ένα περιβάλλον πρόσφορο για την ανάπτυξη του καρκίνου.

ΠΗΓΗ: https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/article-abstract/2831121

