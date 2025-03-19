«Ναι» στην εκεχειρία για τα ενεργειακά από Ζελένσκι με «καρφί» στον Ρώσο Πρόεδρο – Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να κάνουν μισό… βήμα μπροστά

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«Ναι» σε μια εκεχειρία με τη Ρωσία διάρκειας 30 ημερών για τα ενεργειακά λέει ο Ζελένσκι, κάτι που φαίνεται να συζήτησαν νωρίτερα Τραμπ και Πούτιν τηλεφωνικά. Επιμένει ότι πρέπει να λάβει λεπτομέρειες σχετικά απο την Ουάσινγκτον ωστόσο. Οι δύο ηγέτες φαίνεται να ένα μισό… βήμα μπροστά με πολλές «κόκκινες γραμμές» να εμποδίζουν την «επίτευξη της πλήρους εκεχειρίας» που ο Αμερικανός ηγέτης επιμένει ότι θα πραγματοποιηθεί χάρη στην δική του συμβολή.

Την ίδια ώρα ωστόσο το Κίεβο ανακοίνωσε ότι απωθήθηκαν ουκρανικά στρατεύματα που επιχείρησαν να εισβάλουν στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Η επικοινωνία που είχαν Τραμπ – Πούτιν νωρίτερα δεν αξιολογείται ως κάτι το οποίο πήγε τα πράγματα ένα… ουσιαστικό βήμα παρακάτω υπέρ της ειρήνης σύμφωνα με το BBC.

«Η Ουκρανία θα υποστηρίξει οποιαδήποτε πρόταση οδηγεί σε σταθερή και δίκαιη ειρήνη, τόνισε Βολοντιμίρ Ζελένσκι. «Θα υποστηρίξουμε τέτοιες προτάσεις, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες και τί προτείνεται πραγματικά» υπογράμμισε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου, μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να μιλήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του για να μάθει «λεπτομέρειες» από τη συνομιλία του με τον Πούτιν για την Ουκρανία.

«Νομίζω ότι θα ήταν σωστό να έχουμε μια συζήτηση με τον πρόεδρο Τραμπ και να μάθουμε τις λεπτομέρειες για το τί πρόσφεραν οι Ρώσοι στους Αμερικανούς ή για το τί πρόσφεραν οι Αμερικανοί στους Ρώσους» δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από τον Ρώσο ομόλογό του για μια εκεχειρία με το Κίεβο στοχεύουν στην «αποδυνάμωση» της Ουκρανίας και δείχνουν ότι δεν είναι έτοιμος να «βάλει τέλος» στον πόλεμο. «Όλο το παιχνίδι του, είναι να μας αποδυναμώσει όσο το δυνατόν περισσότερο» τόνισε ο Ζελένσκι.

Ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε επίσης να σταματήσει η δυτική βοήθεια στην Ουκρανία. Τα αιτήματα του Πούτιν για τερματισμό της δυτικής βοήθειας, της ανταλλαγής πληροφοριών και της κινητοποίησης της Ουκρανίας επιδιώκουν να αποδυναμώσουν το Κίεβο.

Οι εταίροι του Κιέβου δεν θα συμφωνήσουν να σταματήσει η στρατιωτική βοήθεια, δήλωσε ο Ζελένσκι εκφράζοντας την ελπίδα ότι η δυτική βοήθεια προς τη χώρα του θα συνεχιστεί.

Οι συνομιλίες για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία, δεν θα φέρουν αποτελέσματα, επανέλαβε.

Η απελευθέρωση όλων των ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου θα ήταν ένα τρόπος για τη Ρωσία να δείξει πραγματικά καλή θέληση στις διαπραγματεύσεις, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι συνομίλησε με τον απερχόμενο καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν μετά την τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν-Τραμπ.

Δήλωσε επίσης ότι το Κίεβο βλέπει νέα ανάπτυξη των ρωσικών δυνάμεων κοντά στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι.

Τι συμφώνησαν Τραμπ – Πούτιν με τη «ματιά» του BBC

O Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε και διέταξε να «παγώσουν» για 30 μέρες τα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, ενώ συμφωνήθηκε η ανταλλαγή, μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, 175 αιχμαλώτων πολέμου (από κάθε πλευρά). Η Μόσχα συμφώνησε επίσης να παραδώσει 23 βαριά τραυματισμένους Ουκρανούς στρατιώτες. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν πως η διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία πρέπει να οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη» και οι συνομιλίες για την επίτευξη αυτού του στόχου θα ξεκινήσουν άμεσα, αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση του Κρεμλίνου, ο Πούτιν και ο Τραμπ συνέχισαν μια λεπτομερή και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση γύρω από την Ουκρανία, με τον Ρώσο ηγέτη να επιβεβαιώνει τη θεμελιώδη δέσμευσή του για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης.

Ο Πούτιν απάντησε θετικά στην ιδέα των μερών της σύγκρουσης να απέχουν αμοιβαία από επιθέσεις σε εγκαταστάσεις ενεργειακής υποδομής για 30 ημέρες και έδωσε στον ρωσικό στρατό την εντολή να εφαρμόσει αυτήν την πρόταση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ρωσική πλευρά «περιέγραψε μια σειρά από σημαντικά σημεία» που απαιτούν περαιτέρω εξέταση, συμπεριλαμβανομένου του «αποτελεσματικού ελέγχου» σε οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός κατά μήκος του μετώπου και το αίτημα της Ρωσίας να σταματήσει τον επανεξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεών της Ουκρανίας παράλληλα με το ευρύτερο αίτημά της για «εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών της κρίσης». Η δήλωση προσέθεσε επίσης τη «βασική προϋπόθεση» της Μόσχας να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης σε μια απαίτηση «να σταματήσει εντελώς» η ξένη στρατιωτική βοήθεια και η ανταλλαγή πληροφοριών για την Ουκρανία.

«Βασική προϋπόθεση για την αποτροπή της κλιμάκωσης της σύγκρουσης και την προσπάθεια επίλυσής της με πολιτικά και διπλωματικά μέσα πρέπει να είναι η πλήρης παύση της ξένης στρατιωτικής βοήθειας και η παροχή πληροφοριών πληροφοριών στο Κίεβο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ επέστησαν την προσοχή και «στα βάρβαρα τρομοκρατικά εγκλήματα που διέπραξαν Ουκρανοί μαχητές εναντίον αμάχων στην περιοχή του Κουρσκ», αναφέρει το Κρεμλίνο.

«Σημειώθηκαν επίσης σοβαροί κίνδυνοι που συνδέονται με την αδυναμία διαπραγμάτευσης του καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο έχει επανειλημμένα σαμποτάρει και παραβιάσει τις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί. Επεσήμαναν τα βάρβαρα τρομοκρατικά εγκλήματα που διέπραξαν Ουκρανοί μαχητές εναντίον του άμαχου πληθυσμού της περιοχής του Κουρσκ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ενημέρωση του Κρεμλίνου.

Ο Πούτιν ενημέρωσε επίσης τον Τραμπ για τα σχέδια για ανταλλαγή 175 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στις 19 Μαρτίου. Η Μόσχα θα μεταφέρει και 23 βαριά τραυματισμένους Ουκρανούς στρατιωτικούς που νοσηλεύονται στη Ρωσία στο Κίεβο ως χειρονομία καλής θέλησης.

Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν να δημιουργήσουν ομάδες εμπειρογνωμόνων για να εργαστούν για την επίτευξη μιας ουκρανικής διευθέτησης.

«Συμφωνήσαμε να εργαστούμε για την επίτευξη πλήρους εκεχειρίας, λέει ο Τραμπ

«Η τηλεφωνική μου συνομιλία σήμερα με τον πρόεδρο Πούτιν ήταν πολύ καλή και παραγωγική» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία τους.

«Συμφωνήσαμε σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλη την ενέργεια και τις υποδομές, με την κατανόηση ότι θα εργαστούμε γρήγορα για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός και, τελικά, για τον τερματισμό αυτού του πολύ φρικτού πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας», δήλωσε ο Τραμπ μέσω του Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι αυτός ο πόλεμος «δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν πρόεδρος!»

«Συζητήθηκαν πολλά στοιχεία ενός Συμβολαίου για την Ειρήνη, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι χιλιάδες στρατιώτες σκοτώνονται και ότι τόσο ο πρόεδρος Πούτιν όσο και ο πρόεδρος Ζελένσκι θα ήθελαν να δουν τον τερματισμό του. Αυτή η διαδικασία είναι τώρα σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, και εμείς, ελπίζω, για το καλό της Ανθρωπότητας, θα τελειώσουμε τη δουλειά!», πρόσθεσε.

Σειρήνες συναγερμού και εκρήξεις στο Κίεβο μετά τη συνομιλία Πούτιν-Τραμπ

Αξίζει να σημειωθεί ότ σειρήνες συναγερμού και εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το βράδυ στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, μετά την ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι δέχεται την 30ήμερη παύση των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Οι αρχές του Κίεβου κάλεσαν τους κατοίκους να μπουν στα καταφύγια λόγω του κινδύνου ρωσικής αεροπορικής επίθεσης, ενώ δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν εκρήξεις.

Ρωσία: Απωθήθηκαν ουκρανικά στρατεύματα που επιχείρησαν να εισβάλουν στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα πάντως (18/3) ότι εξουδετερώθηκαν χερσαίες επιθέσεις ουκρανικών στρατευμάτων τα οποία επιχείρησαν να διεισδύσουν στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ – νότια του Κουρσκ, όπου οι δυνάμεις του Κιέβου υποχωρούν μετά την αιφνιδιαστική εισβολή του περασμένου Αυγούστου.

«Συνολικά, πέντε επιθέσεις εξαπολύθηκαν από τον εχθρό κατά τη διάρκεια της ημέρας» σε αυτήν την περιφέρεια, αναφέρει η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, υπογραμμίζοντας ότι όλες εξουδετερώθηκαν και οι επίδοξοι εισβολείς απωθήθηκαν.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, η πρώτη επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα και η πιο πρόσφατη νωρίς το βράδυ της Τρίτης. Το ρωσικό υπουργείο επισημαίνει πως στόχος ήταν να δυναμιτίσουν το κλίμα στην τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν, «απαξιώνοντας την ειρηνευτική πρωτοβουλία» των ΗΠΑ.

Περίπου 200 στρατιώτες με 20 τεθωρακισμένα οχήματα συμμετείχαν στις επιθέσεις κοντά στις παραμεθόριες κοινότητες Ντεμίντοβκα και Πριλέσιε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, έχει βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο ουκρανικών στρατευμάτων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πριν από τρία χρόνια.

Στη γειτονική περιφέρεια Κουρσκ, ουκρανικές δυνάμεις κατέλαβαν αρκετές εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσαν το περασμένο καλοκαίρι. Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα ο ρωσικός στρατός κατάφερε να απελευθερώσει τα κατεχόμενα εδάφη, υποχρεώνοντας τις δυνάμεις του Κιέβου να υποχωρήσουν στο ουκρανικό έδαφος.

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