Φρίκη στη Γαλλία: Νέα υπόθεση «Πελικό» – Ένας 47χρονος παρίστανε τον υπνοθεραπευτή και βίασε πάνω από 17 γυναίκες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένας 47χρονος άνδρας κατηγορείται ότι επί τουλάχιστον μία δεκαετία βίαζε γυναίκες, κυρίως στην Εξ-ον-Προβάνς και τη Μασσαλία, αφού προηγουμένως τις νάρκωνε εν αγνοία τους με ένα ισχυρό υπνωτικό. Η υπόθεση αυτή θυμίζει την υπόθεση Πελικό που συγκλόνισε όλη την υφήλιο.

Η Γενική Εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα (20.03.2025) ότι ο κατηγορούμενος για τους βιασμούς θα δικαστεί στο Κακουργιοδικείο της Μπους-ντι-Ρον στη Νότια Γαλλία.

Παρίστανε τον υπνοθεραπευτή

Δεκαεπτά γυναίκες έχουν στραφεί εναντίον του 47χρονου, ο οποίος παρίστανε τον υπνοθεραπευτή και πρότεινε στα θύματά του να τους κάνει «θεραπεία» μέσω ύπνωσης. Του έχει ασκηθεί δίωξη για βιασμό με χορήγηση στα θύματά του κάποιας ουσίας με σκοπό «να αλλοιώσει την κρίση τους», για χορήγηση «βλαβερών ουσιών» και για την καταγραφή και μετάδοση εικόνων σεξουαλικής φύσης, χωρίς τη συγκατάθεση των προσώπων που εμφανίζονται σε αυτές.

Ο ύποπτος κρατείται από τον Μάρτιο του 2021. Τα γεγονότα για τα οποία κατηγορείται εκτυλίχθηκαν από το 2010 μέχρι το 2021.

Το 2019 μια νεαρή γυναίκα 24 ετών τον μήνυσε, εξηγώντας ότι τον γνώρισε σε μια νυχτερινή έξοδό της. Αφού συναντήθηκαν αρκετές φορές στη συνέχεια, πείστηκε να υποβληθεί σε ύπνωση. Ήπιε ένα ποτήρι κρασί που της προσέφερε ο ύποπτος, αισθάνθηκε ένα κύμα ζέστης και μετά ξύπνησε έχοντας μόνο θολές αναμνήσεις του τι συνέβη. Το DNA του υπόπτου εντοπίστηκε στα νύχια και στο εσώρουχό της. Ο ίδιος ομολόγησε ότι νάρκωσε πολλές γυναίκες με ένα ισχυρό υπνωτικό.

Διαβάστε επίσης:

Κωνσταντινούπολη: Νέες συγκεντρώσεις υπέρ Ιμάμογλου και χρήση πλαστικών σφαιρών από την αστυνομία – Η πρώτη δήλωση Ερντογάν (Photos/Video)

Η Φινλανδία η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου για 8η συνεχόμενη χρονιά

Νέες απαιτήσεις Ζελένσκι από ΕΕ: Κουνάει το δάκτυλο και θέλει τουλάχιστον 5 δισ. και… σύντομα για αγορά πυρομαχικών, παρά τις πιέσεις για ειρήνη