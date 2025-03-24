Τζένιφερ Άνιστον: Ζευγάρι με τον Πέδρο Πασκάλ; Οργιάζουν οι φήμες για το «Φιλαράκι» και τον «Μονομάχο»

Είναι κάτι παραπάνω από «Φίλοι», αναρωτιέται το Page Six για την Τζένιφερ Άνιστον και

τον Πέδρο Πασκάλ, των οποίων το τρίωρο ραντεβού για δείπνο το Σάββατο «φούντωσε» τις φήμες για ειδύλλιο μεταξύ των δύο ηθοποιών.

Jennifer Aniston and Pedro Pascal spark romance rumors with three-hour dinner https://t.co/XPj89zbWbO pic.twitter.com/67VyKlg9eU March 24, 2025





Η σταρ των «Friends» και ο ηθοποιός του «Gladiator II» φωτογραφήθηκαν κατά την έξοδο από το Tower Bar στο Sunset Tower Hotel στο Δυτικό Χόλιγουντ της Καλιφόρνια, να συνομιλούν κοντά στην περιοχή του πάρκινγκ.

Η Άνιστον, 56 ετών, φόρεσε ένα δερμάτινο γιλέκο πάνω από ένα λευκό μπλουζάκι με μαύρο παντελόνι και μπότες με μανσέτες για την έξοδο, ενώ ο Πασκάλ, 49 ετών, προτίμησε ένα δερμάτινο μπουφάν, τζιν και loafers.





Οι εκπρόσωποι της Aniston και του Pascal δεν έχουν απαντήσει ακόμη στα αιτήματα της Page Six για σχολιασμό.

Φρενίτιδα στα social με την ιδέα και μόνο να είναι ζευγάρι

Ο Πέδρο Πασκάλ διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για πρόσφατες σχέσεις του.

Από την άλλη, η Τζένιφερ Άνιστον, μετά το διαζύγιό της από τον Τζάστιν Θερού το 2017, δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια κάποια νέα σχέση. Σε συνεντεύξεις της έχει αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο.

Ωστόσο, οι φαν της 56χρονης θεωρούν ότι ο 49χρονος είναι ό,τι πρέπει γι’ αυτήν. Αν και αρκετοί θεώρησαν πως πρόκειται για επαγγελματική συνάντηση, πολλοί χρήστες των social media εξέφρασαν την ελπίδα να πρόκειται για μια νέα σχέση.

«Ναι παρακαλώ, μακάρι να είναι ρομαντικό!», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε: «Μάλλον πρόκειται για επαγγελματική συνάντηση, αλλά Θεέ μου, μακάρι να είναι μαζί». Κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Ω θεέ μου ελπίζω να είναι ζευγάρι!», με έναν ακόμη να συμπληρώνει: «Αν ισχύει, θα είναι από τα πιο iconic ζευγάρια, χωρίς πλάκα».

Potential new couple? 👀 Jennifer Aniston and Pedro Pascal had dinner together last night in West Hollywood 🤍



(📸 BACKGRID) pic.twitter.com/xDOnO8vdPD — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) March 24, 2025

Ήταν επαγγελματικό ραντεβού;

Βέβαια, υπήρξαν και κάποιοι που έγραψαν ότι πιθανότατα πρόκειται για ένα δείπνο εργασίας, μετά τις εικασίες πως ο Πασκάλ μπορεί να εμφανιστεί στην αγαπημένη τηλεοπτική σειρά της Άνιστον, με τίτλο «The Morning Show».

Pedro Pascal & Jennifer Aniston are not dating, TMZ reports.



The two sparked romance rumors after being spotted at dinner. pic.twitter.com/wpXl6AGbXl March 24, 2025

Μόλις τον περασμένο μήνα, η Τζένιφερ Άνιστον και η συμπρωταγωνίστρια της, Ρις Γουίδερσπουν, προσκάλεσαν τον Πασκάλ στη σειρά τους για την επόμενη σεζόν.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Critics Choice Awards, η Τζένιφερ Άνιστον ρώτησε τον Πέδρο Πασκάλ: «Θέλεις να συμμετέχεις;». Η Ρις Γουίδερσπουν συνέχισε: «Περίμενε, στην πραγματικότητα έχουμε έναν πολύ καλό ρόλο γι’ αυτόν».

It's the fact that Pedro interrupted their interview, didn't want to talk about himself and the ''I sleep with everyone on the show I'm in alright'' obviously https://t.co/6SAhVFjQ12 pic.twitter.com/O6LLOmPzjS — Memes of Pascal (@Memesofpascal) January 20, 2025

«Πες το μου τώρα», απάντησε ο Χιλιανός ηθοποιός, με την 56χρονη να ερωτάται για το αν ο ρόλος που είχαν στο μυαλό τους για τον Πασκάλ περιλαμβάνει κάτι «ρομαντικό με οποιονδήποτε» στη σειρά.

«Με όλους», απάντησε η Άνιστον και τον συνάδελφό της να προσθέτει αστειευόμενος: «Κοιμάμαι με όλους στην εκπομπή. Είμαι μέσα. Θα περιμένω να λάβω νέα από τους ατζέντηδές μου».

Photos: Page Six

Διαβάστε επίσης:

Σε ταβέρνα στα Καλύβια η Άννα Βίσση – Εξόρμηση για φαγητό με casual look

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον δεν θεωρεί τον εαυτό του ηθοποιό του Χόλυγουντ

Η selfie Μπισμπίκη – Βανδή μέσα στο αεροπλάνο