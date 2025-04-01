Σμήνος με 70 φλαμίνγκο βρήκε καταφύγιο στην Αλυκή της Νάξου – Εντυπωσιακό βίντεο

Mεγάλο σμήνος περίπου 70 φοινικόπτερων (ή φλαμίνγκο) έκανε την εμφάνισή του Αλυκή της Νάξου (υδροβιότοπος). Το βίντεο δημοσίευσε ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου.

Τα υπέροχα αυτά πλάσματα φαίνεται πως βρήκαν εκεί καταφύγιο λόγω της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε μεταξύ άλλων τις Κυκλάδες.

«Η παρουσία τους αποτελεί άλλη μια ισχυρή απόδειξη της ανεκτίμητης αξίας των υγροτόπων και ενισχύει την ανάγκη για την συνεχή τους προστασία, ενώ ταυτόχρονα δικαιώνει τον συνεχή αγώνα που δίνει ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου για την διατήρηση αυτού του παραδείσου μακριά από την λαθροθηρία και την παράνομη εκμετάλλευση» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην σχετική ανάρτηση.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Όχι δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο! Σήμερα 1η Απριλίου από τις πρώτες πρωινές ώρες ενημερωθήκαμε για την άφιξη ενός μεγάλου σμήνους φοινικόπτερων (70 πτηνά περίπου) στην Αλυκή-Καταφύγιο Άγριας Ζωή Νάξου.

Φαίνεται πως λόγω της έντονης κακοκαιρίας, αυτά τα υπέροχα πλάσματα βρήκαν στη λιμνοθάλασσα της Αλυκής, ένα ασφαλές καταφύγιο προκειμένου να ξεκουραστούν και να αναπληρώσουν τις δυνάμεις τους. Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που φοινικόπτερα επισκέπτονται τη Νάξο, η εμφάνισή τους δεν παύει να αποτελεί ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Η παρουσία τους αποτελεί άλλη μια ισχυρή απόδειξη της ανεκτίμητης αξίας των υγροτόπων και ενισχύει την ανάγκη για την συνεχή τους προστασία, ενώ ταυτόχρονα δικαιώνει τον συνεχή αγώνα που δίνει ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου για την διατήρηση αυτού του παραδείσου μακριά από την λαθροθηρία και την παράνομη εκμετάλλευση.

Οι εικόνες και τα βίντεο έχουν ληφθεί από απόσταση με τηλεφακό χωρίς να ενοχλήσουμε τα πτηνά και το ίδιο προτείνουμε σε όσους έχουν την τύχη να τα απολαύσουν.

Διαβάστε επίσης:

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο» – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Πάρος, ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Ρόδο

Ισχυρή χαλαζόπτωση στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Καλαμάτας στο ύψος της Μεγαλόπολης (video)

Τέμπη: «Αυτό είναι ατομική βόμβα» – Οι αποκαλυπτικές συνομιλίες των σταθμαρχών μετά τη σύγκρουση