Βραζιλία: Σοκ σε οδηγούς – Μικρό αεροπλάνο προσγειώνεται σε… αυτοκινητόδρομο (Video)

Στιγμές που κόβουν την ανάσα βίωσαν οδηγοί στην Βραζιλία όταν διαπίστωσαν ότι ένα μικρό αεροπλάνο πραγματοποιούσε αναγκαστική προσγείωση στη μέση ενός πολυσύχναστου αυτοκινητόδρομου.

Οι αυτοκινητιστές είχαν μόνο δευτερόλεπτα για να αντιδράσουν όταν ένα ελαφρύ αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να βυθίζεται προς τον δρόμο κοντά στο Γκαουραμιρίν της Βραζιλίας, μετά από βλάβη στον κινητήρα. Ως εκ θαύματος, ο πιλότος κατάφερε να κάνει ελιγμούς με το αεροπλάνο κάτω από τα εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια και να προσγειωθεί στον δρόμο χωρίς να σκοτωθεί ή να τραυματιστεί κανείς, παρά την πύκνή κίνηση των οχημάτων.

A light aircraft, identified as a single-engine Pelican 500 BR, made a dramatic emergency landing on the busy BR-101 highway in Garuva, Santa Catarina, Brazil, after experiencing engine failure shortly after takeoff from an airfield in nearby Guaramirim. pic.twitter.com/SaWVb1NyJL