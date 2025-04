Ο… αθυρόστομος γιος του Νετανιάχου έβρισε τον Μακρόν επειδή ζήτησε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους – «Αντε γαμ…ου»

Ο γιος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γιαίρ, επιτέθηκε με ύβρεις κατά του Εμανουέλ Μακρόν, επειδή ο Γάλλος πρόεδρος ήταν υπέρ «της ειρήνης, της ασφάλειας του Ισραήλ και της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους».

Το… τελευταίο δεν άρεσε στον γιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού που την ίδια ώρα κοιτάζει… επεκτάσεις στη Γάζα. Και ο γιος του, επιτέθηκε με βρισιές κατά του Μακρόν καθώς και με το αίτημα να… αναγνωριστεί η ανεξαρτησία κρατών που υπάγονται στη Γαλλία.

Τα έκανε και λίγο… θάλασσα με τη γεωγραφία ο νεαρός Ισραηλινός, αφού ανάμεσα στα κράτη ανέφερε και την Γαλλική… Γουινέα, εννοώντας τη Γαλλική Γουιάνα.

«Αντε γαμ.. ου! Ναι στην ανεξαρτησία της Νέας Καληδονίας! Ναι στην ανεξαρτησία της Γαλλικής Πολυνησίας! Ναι στην ανεξαρτησία της Κορσικής! Ναι στην ανεξαρτησία της Χώρας των Βάσκων! Ναι στην ανεξαρτησία της Γαλλικής Γουινέας!», έγραψε.

Screw you! Yes to independence of New Caledonia! Yes to independence to French Polynesia! Yes to independence of Corsica! Yes to independence of the Basque Country! Yes to independence of French Guinea! Stop the neo imperialism of France in west Africa! https://t.co/Vwa3a8fN2c