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PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

17.04.2025 08:00

Podcast – Στέφανος Κορκολής: «Η συνύπαρξη μου με τον Γιώργο Χατζηνάσιο είναι μαγική, μοιραζόμαστε στη σκηνή πολλών ειδών μουσικές»

17.04.2025 08:00
PODCAST 1460×820 ΚΟΡΚΟΛΗΣ

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Οι δυο κορυφαίοι συνθέτες και πιανίστες, o Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Στέφανος Κορκολής, έρχονται στο VOX για τέσσερις εμφανίσεις.

Συνομιλούν με τις μοναδικές τους μελωδίες για να χαρίσουν στο κοινό που τους ακολουθεί χρόνια, κομμάτια από την πλούσια διαδρομή τους.

Η αξεπέραστη δισκογραφία, οι επιτυχημένες συνθέσεις τους και οι διαχρονικές τους μελωδίες θα γεμίσουν με συναισθήματα το VOX την Παρασκευή 25 Απριλίου και στις 9, 16, 17 Μαΐου.

Με αυτή την αφορμή ο σπουδαίος σολίστας μίλησε στο topontiki.gr. Αναφέρθηκε ακόμα στις εκδηλώσεις που γίνονται φέτος για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και στη σχέση του με τον μεγάλο συνθέτη.

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