Λίζα Ρίνα: Απείλησε να σκοτώσει τον σύζυγό της ενώ πάλευε με την επιλόχεια κατάθλιψη – «Κρατήστε τα μαχαίρια στο συρτάρι»

Ο ηθοποιός Χάρι Χάμλιν θυμήθηκε ότι η σύζυγός του, Λίζα Ρίνα, τον απείλησε ότι θα τον σκοτώσει ενώ πάλευε με την επιλόχεια κατάθλιψη.

«Είχα φρικτή επιλόχεια κατάθλιψη, αλλά δεν το ήξερα», δήλωσε Ρίνα, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Παρασκευής στο podcast του ζευγαριού «Let’s Not Talk About the Husband» .

«Δεν ήξερα τι ήταν. Όταν κάνεις το πρώτο σου μωρό, δεν ξέρεις. Απλώς δεν ξέρεις».

Η Ρίνα είπε ότι ένιωθε «απολύτως απελπισμένη» καθώς πάλευε για 15 μήνες με την κατάθλιψη μετά τη γέννηση της μεγαλύτερης κόρης της, Ντιλάιλα Χάμλιν τον Ιούνιο του 1998.

Περιέγραψε την αίσθηση ότι είχε «ένα τεράστιο σκοτεινό σύννεφο» πάνω της ανά πάσα στιγμή.

Η κατάθλιψη επέστρεψε με σφοδρότητα αφού καλωσόρισε τη μικρότερη κόρη τους, Αμέλια Χάμλιν, τον Ιούνιο του 2001.

Τότε ήταν που ο Χάρι ανησύχησε πραγματικά.

«Είπες “Θα σε σκοτώσω”», αποκάλυψε ο ηθοποιός. «Και είπα, “Καλύτερα να τηλεφωνήσεις [τον ΓΙΑΤΡΟ σου] τώρα.” Είπες, “Καλύτερα να προσέχεις, θέλω να σε σκοτώσω”. Είπες, “Κράτα τα μαχαίρια στο συρτάρι”».

Αν και η Ρίνα δεν θυμόταν ακριβώς το περιστατικό, η ιστορία του συνάδει με την εμπειρία της.

«Είχα φρικτές παραισθήσεις να σκοτώνω ανθρώπους και έπρεπε να βγάλω τα μαχαίρια από το σπίτι», παραδέχτηκε. «Και είχα επίσης φρικτά οράματα να οδηγώ το αυτοκίνητο πάνω σε έναν τοίχο».

Σύμφωνα με το Γραφείο για την Υγεία των Γυναικών, οι γυναίκες που παλεύουν με PPD συχνά βιώνουν συναισθήματα θλίψης, απελπισίας, θυμού ή αστάθειας. Σε ακραίες περιπτώσεις, οι νέες μαμάδες μπορεί να εμφανίσουν παραισθήσεις ή σκέψεις να βλάψουν το μωρό τους, τον εαυτό τους ή τους άλλους.

Αν και το PPD της Ρίνα τη δεύτερη φορά ήταν ακραίο, φρόντισε να σημειώσει ότι δεν είχε ποτέ αρνητικά συναισθήματα για καμία από τις κόρες της.

«Δεν είχα φρικτά οράματα να πληγώσω το μωρό με οποιοδήποτε τρόπο, σχήμα ή μορφή. Δεν ήταν για αυτό», εξήγησε. «Επρόκειτο για την απελπισία, την πιο σκοτεινή κατάθλιψη και αυτά τα φρικτά οράματα, τις ψευδαισθήσεις».

Στη Ρίνα συνταγογραφήθηκαν τελικά αντικαταθλιπτικά, τα οποία «δούλεψαν αμέσως» και «άλλαξαν το παιχνίδι».

Προέτρεψε τις νέες μαμάδες που υποφέρουν, ειδικά αυτές που υποφέρουν σιωπηρά, να ζητήσουν βοήθεια.

