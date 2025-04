Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με πυραύλους και drones – Τουλάχιστον 9 νεκροί, πάνω από 70 τραυματίες

Νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας με πυραύλους και drones εναντίον του Κιέβου προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 70.

Παράλληλα, πολλά κτίρια έχουν καταστραφεί και άνθρωποι έχουν θαφτεί στα ερείπια, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και έξι παιδιά.

«Υπάρχει καταστροφή. Οι έρευνες συνεχίζονται για τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια», έγραψε η υπηρεσία στο Telegram.

Στο σοβαρότερο περιστατικό ένα κτίριο κατοικιών καταστράφηκε στη συνοικία Σβιατοσίνσκι, δυτικά του κέντρου του Κιέβου.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο Telegram δείχνουν ομάδες διασωστών με φακούς να κινούνται με προσοχή ανάμεσα στα συντρίμμια και να τοποθετούν σκάλες στην πρόσοψη του κτιρίου. Αστυνομικοί ερευνούν τα διαμερίσματα του κτιρίου για να ελέγξουν για τυχόν θύματα ή επιζώντες.

Russia launched a massive missile and drone attack on Ukraine, targeting civilians in Kyiv and other areas.



Yesterday’s Russian maximalist demands for Ukraine to withdraw from its regions, combined with these brutal strikes, show that Russia, not Ukraine, is the obstacle to… pic.twitter.com/frxYKvv4nt