Βιρτζίνια Τζουφρέ: Η τραγική ιστορία της έφηβης που έγινε «σκλάβα του σεξ» – Η απόγνωση και η αυτοκτονία

H Βιρτζίνια Τζιουφρέ, που είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον Τζέφρι Έπστάϊν όταν ήταν έφηβη, έβαλε τέλος στη ζωή της, μόλις στα 41 της χρόνια και αφήνοντας πίσω της τρία παιδιά .

Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια της Τζιουφρέ ανάφερε: «Με εντελώς ραγισμένη καρδιά ανακοινώνουμε ότι η Βιρτζίνια απεβίωσε χθες το βράδυ στο αγρόκτημά της στη Δυτική Αυστραλία. Αυτοκτόνησε καθώς υπήρξε ισόβιο θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και εμπορίας ανθρώπων. Η Βιρτζίνια ήταν μια μεγάλη μαχήτρια στον αγώνα κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και της εμπορίας ανθρώπων στο σεξ. Υπήρξε το φως που σήκωσε ψηλά τόσους πολλούς επιζώντες. Παρά τις αντιξοότητες που αντιμετώπισε στη ζωή της, έλαμπε. Θα μας λείψει αφάνταστα».

Η οικογένειά της πρόσθεσε ότι «το φως της ζωής της» ήταν τα παιδιά της Κρίστιαν, Νόα και Έμιλι.

«Ήταν όταν κράτησε στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της που η Βιρτζίνια συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αντισταθεί σε εκείνους που είχαν κακοποιήσει την ίδια και τόσους άλλους», ανέφεραν μεταξύ άλλων.

«Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να εκφράσουν τη μεγάλη απώλεια που νιώθουμε σήμερα με τον θάνατο της γλυκιάς μας Βιρτζίνια», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Ήταν μια ηρωίδα και θα τη θυμόμαστε πάντα για το απίστευτο θάρρος και το πνεύμα της. Τελικά, το τίμημα της κακοποίησης ήταν τόσο μεγάλο που έγινε αφόρητο για τη Βιρτζίνια να διαχειριστεί το βάρος του. Γνωρίζουμε ότι βρίσκεται με τους αγγέλους».

Το Σάββατο, ο αδελφός της Τζιουφρέ, Ντάνι Γουίλσον, απέτισε φόρο τιμής στην αδελφή του στο Facebook με μια κοινή τους φωτογραφία και ενός άλλου άνδρα. Στη φωτογραφία η Τζιουφρέ χαμογελά στην κάμερα και με το χέρι της αγκαλιάζει τον αδελφό της.

Η 41χρονη έγινε γνωστή αφού δημοσιοποίησε τους ισχυρισμούς της εναντίον του εκλιπόντος Έπσταϊν και ζήτησε να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του.

Η Τζιουφρέ ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον πρίγκιπα Άντριου κατ’ εντολή της συνεργάτιδας του Έπσταϊν, της φυλακισμένης Βρετανίδας κοσμικής Γκίσλεϊν Μάξγουελ, όταν ήταν μόλις 17 ετών.

Ο Επστάιν αυτοκτόνησε ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση που αφορούσαν δεκάδες έφηβες και νεαρές γυναίκες, μερικές από τις οποίες ήταν μόλις 14 ετών.

Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν 14 χρόνια αφότου η αστυνομία στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα άρχισε για πρώτη φορά να ερευνά τους ισχυρισμούς ότι κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια που είχαν προσληφθεί για να του κάνουν μασάζ.

Η Τζιουφρέ εμφανίστηκε δημόσια αφού η αρχική έρευνα κατέληξε σε φυλάκιση 18 μηνών στη Φλόριντα για τον Έπσταϊν, ο οποίος έκανε μια μυστική συμφωνία για να αποφύγει την ομοσπονδιακή δίωξη δηλώνοντας ένοχος σε σχετικά μικρές κατηγορίες κυρίως για προσέλκυση πορνείας. Αποφυλακίστηκε το 2009.

Σε μεταγενέστερες αγωγές, η Τζιουφρέ δήλωσε ότι στην εφηβεία της ήταν υπάλληλος σπα στο Mar-a-Lago, το κλαμπ του προέδρου Τραμπ στο Palm Beach, όταν την πλησίασε το 2000 η φίλη και μετέπειτα υπάλληλος του Έπσταϊν, Γκίσλεϊν Μάξγουελ.

Η Τζιουφρέ είπε ότι η Μάξγουελ την προσέλαβε ως μασέρ για τον Έπσταϊν, αλλά το ζευγάρι ουσιαστικά την έκανε σκλάβα του σεξ, πιέζοντας την να ικανοποιεί όχι μόνο τον Έπσταϊν αλλά και τους φίλους και συνεργάτες του.

Η Τζιουφρέ είπε ότι ταξίδευε σε όλο τον κόσμο για σεξουαλικές συνευρέσεις με άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο πρίγκιπας Άντριου, ενώ ήταν 17 και 18 ετών.

Ο δούκας της Υόρκης αρνήθηκε τον ισχυρισμό, όπως και η Μάξγουελ, η οποία έχει καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα, ενώ ο Έπσταϊν πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019.

Κατέθεσε ομοσπονδιακή αγωγή εναντίον του Άντριου το 2021, την οποία συμφώνησε να διευθετήσει έναντι αδιευκρίνιστης αμοιβής το 2022. Εκείνος αρνήθηκε ότι έκανε ποτέ σεξ μαζί της.

Είχε ισχυριστεί ότι έκανε σεξ με τον Άντριου τρεις φορές, στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού το 2001, στην έπαυλη του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη όταν ήταν 17 ετών και στις Παρθένες Νήσους όταν ήταν 18 ετών.

Η Τζιουφρέ ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον πρίγκιπα Άντριου με εντολή της συνεργάτιδας του Έπστάϊν της φυλακισμένης Βρετανίδας κοσμικής Γκίσλεϊν Μάξγουελ, όταν ήταν μόλις 17 ετών. Στη φωτογραφία που η ίδια έδωσε στο φως της δημοσιότητας τη βλέπουμε μαζί με τους δύο

Ο Άντριου αρνήθηκε επανειλημμένα τους ισχυρισμούς της και δήλωσε ότι δεν θυμάται να τη συνάντησε ποτέ, αν και μια φωτογραφία τους μαζί σε ένα αρχοντικό στο Λονδίνο, με το χέρι του γύρω από το γυμνό της μπούστο, συμπεριλήφθηκε στη μήνυση της Τζιουφρέ εναντίον του.

Η Μάξγουελ εκτίει επί του παρόντος ποινή φυλάκισης 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή της Φλόριντα επειδή βοήθησε τον Έπσταϊν να κακοποιεί συστηματικά σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια.

Οι αινιγματικές αναρτήσεις στο Instagram

Πρόσφατα, είχε μοιραστεί στο Instagram εικόνες της από το κρεβάτι του νοσοκομείου, αφού είχε σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, δηλώνοντας ότι οι γιατροί της είπαν ότι είχε μόλις λίγες ημέρες ζωής.

Είπε ότι το αυτοκίνητό της είχε χτυπηθεί από ένα σχολικό λεωφορείο που έτρεχε με πάνω από 60 μίλια/ώρα και το ατύχημα της είχε προκαλέσει νεφρική ανεπάρκεια.

Τρεις ημέρες μετά την εμφάνιση της φωτογραφίας, εκπρόσωπος της Τζιουφρέ δήλωσε ότι «έκανε λάθος» και ότι δεν είχε σκοπό να μοιραστεί δημόσια τη συγκεκριμένη φωτογραφία.

Στη συνέχεια επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια σειρά από αινιγματικές αναρτήσεις που προκάλεσαν ανησυχίες και προβληματισμό.

Η Τζιουφρέ ανέβασε αρχικά το τραγούδι Somebody That I Used To Know. Αυτή η ανάρτηση ακολουθήθηκε γρήγορα από μια δεύτερη που δεν είχε τίτλο, φωτογραφία ή ήχο.

Η δεύτερη ανάρτηση, απλώς μια μαύρη οθόνη, έγινε στη συνέχεια «highlight», στο feed της, συνοδευόμενη από το emoji της ραγισμένης καρδιάς ως τίτλο.

Η Daily Mail Australia μίλησε στη συνέχεια με τον οδηγό του λεωφορείου και πολλούς αυτόπτες μάρτυρες του ατυχήματος, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για ένα «μικρό χτύπημα».

Δύο ημέρες πριν από το τροχαίο δυστύχημα, στις 22 Μαρτίου, η Τζιουφρέ δημοσίευσε μια φωτογραφία των παιδιών της σε μια παραλία, συνοδευόμενη από μια προφανώς απελπισμένη έκκληση να τα δει.

«Τα πανέμορφα μωρά μου δεν έχουν ιδέα πόσο πολύ τα αγαπώ και δηλητηριάζονται με ψέματα», έγραψε. «Μου λείπουν τόσο πολύ. Έχω περάσει από την κόλαση στα 41 μου χρόνια, αλλά αυτό με πονάει απίστευτα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Πληγώστε με, κακοποιήστε με, αλλά μην πάρετε τα μωρά μου. Η καρδιά μου είναι συντετριμμένη και κάθε μέρα που περνάει η θλίψη μου βαθαίνει».

Στην ανάρτηση από το κρεβάτι του νοσοκομείου της μια εβδομάδα αργότερα, η Τζιουφρέ ανέφερε: «Έχω πάθει νεφρική ανεπάρκεια, μου έδωσαν τέσσερις ημέρες ζωής, με μετέφεραν σε εξειδικευμένο νοσοκομείο. Είμαι έτοιμη να φύγω, απλά όχι πριν δω τα μωρά μου για τελευταία φορά. Η καρδιά μου είναι συντετριμμένη και κάθε μέρα που περνάει η θλίψη μου βαθαίνει».

Η πρώην δικηγόρος της Sigrid McCawley, η οποία την εκπροσώπησε κατά τη διάρκεια της αγωγής της εναντίον του πρίγκιπα Άντριου, δήλωσε: «Η Βιρτζίνια ήταν για μένα κάτι πολύ περισσότερο από πελάτισσα- ήταν μια αγαπημένη φίλη και μια απίστευτη υπέρμαχος άλλων θυμάτων. Το θάρρος της με ώθησε να αγωνιστώ σκληρότερα και η δύναμή της προκαλούσε δέος. Ο κόσμος έχασε σήμερα έναν εκπληκτικό άνθρωπο. Αναπαύσου εν ειρήνη, γλυκέ μου άγγελε».

Η εκπρόσωπός της Dini von Mueffling πρόσθεσε: «Η Βιρτζίνια ήταν ένα από τα πιο εξαιρετικά ανθρώπινα όντα που είχα ποτέ την τιμή να γνωρίσω. Βαθιά αγαπητή, σοφή και αστεία, ήταν φάρος για άλλους επιζώντες και θύματα. Λάτρευε τα παιδιά της και τα ζώα. Πάντα ενδιαφερόταν περισσότερο για μένα παρά για τον εαυτό της. Θα μου λείψει απερίγραπτα. Ήταν προνόμιο της ζωής μου να την εκπροσωπώ».

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Ισχυρότατη έκρηξη σε λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς – Αναφορές για 47 τραυματίες

Τραμπ-Ζελένσκι: Τετ α τετ πριν την κηδεία του Πάπα στη Ρώμη

Ιράν – ΗΠΑ: Τρίτος κύκλος διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης