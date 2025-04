Η νέα πολιτική της Eurovision 2025 επιβάλλει στους καλλιτέχνες και τις αποστολές τους να φέρουν μόν την επίσημη σημαία της χώρας τους σε όλες τις εκδηλώσεις του διαγωνισμού. Πρόκειται για αποκλεισμό στις σημαίες της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ από την σκηνή.

Η αλλαγή καθορίστηκε από τον ελβετικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα SRG SSR με την συνεργασία της EBU και ισχύει για χώρους όπως η Κεντρική Σκηνή, το Green Room και η Τελετή Έναρξης.

