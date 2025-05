Πούτιν: «Μερικές φορές θα ήθελα να ρίξω μια μπουνιά, αλλά δίνω μάχη να συγκρατηθώ» (video)

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραχώρησε συνέντευξη στην ρωσική κρατική τηλεόραση, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την πρώτη ορκωμοσία του ως Πρόεδρος της Ρωσίας το 2000.

Ο Πούτιν, στην συνέντευξη που θα προβληθεί την Κυριακή, ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για το γεγονός ότι συνέχεια δείχνει ψυχρός και χωρίς να βγάζει… συναίσθημα, με τον δημοσιογράφο να αναρωτιέται αν -για παράδειγμα- υπάρχουν στιγμές που θα ήθελε να ρίξει μία μπουνιά σε κάποιον.

Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε: «Εξωτερικά, φαίνεστε πάντα πολύ ψυχρός και επιφυλακτικός — δε νιώθετε ποτέ την ανάγκη, όπως λένε, να χτυπήσετε κάποιον;».

Ο Πούτιν απάντησε: «Πάντα! Ζω με αυτό. Αλλά κρατιέμαι…».

🥊 Does The Typically Cool-Headed Putin Ever Feel Like Punching Someone?



Well, we're all only human…



Clip from a new documentary released 4 May. pic.twitter.com/xrgIvnkaZN