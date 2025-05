Ισραήλ: Οι Χούθι έριξαν βαλλιστικό πύραυλο στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν – Ένας τραυματίας (video)

Οι Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο σε αεροδρόμιο του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός, μετά τις εκρήξεις ανακοίνωσε ότι βλήμα ή συντρίμμια «κατέπεσαν» κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, μετά την εκτόξευση του πυραύλου προερχομένου από την Υεμένη.

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport. The missile struck a grove adjacent to an access road, within the airport's perimeter. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σήμερα σε πολλές περιοχές του Ισραήλ μετά τη ρίψη πυραύλου προερχομένου από την Υεμένη προς τη χώρα.

The ballistic missile fired by the Iran-backed Houthis in Yemen a short while ago apparently impacted in the area of Ben Gurion Airport.



The IDF says it fired interceptors at the Houthi missile, and is investigating the impact at the airport.



There are no immediate reports of… pic.twitter.com/oCmasSxfOu