Κενυάτης έστριψε… λάθος και έχασε δικό του αγώνα δρόμου (video)

Ένας δρομέας από τη Κένυα ήταν μερικά μέτρα μακριά από τη νίκη του σε αγώνα 10.000 μέτρων σε δημόσιο δρόμο, στο Τόκιο, αλλά μία γκάφα του την τελευταία στιγμή, του στέρησε τη νίκη.

Ο Βίνσεντ Κιμπέτ Λανγκάτ βρισκόταν μερικές δεκάδες μέτρα πριν τη στροφή για την τελική ευθεία. Πριν τη στροφή, οι δρομείς της γυναικείας κούρσας που διεξάγονταν παράλληλα, συνέχιζαν ευθεία.

Αυτός… παρασύρθηκε και πήγε να φύγει ευθεία, ενώ οι άλλοι δύο αθλητές που ήταν μαζί του, πρόλαβαν και έστριψαν την τελευταία στιγμή. Πήγαν κι αυτοί να την πατήσουν, αλλά ο Αιθίοπας Τζεμάλ Γιμέρ είδε τους εθελοντές που ήταν μπροστά τους, να τους δείχνουν ότι πρέπει να στρίψουν. Ο Λάνγκατ το κατάλαβε λίγο καθυστερημένα και παρά το σπριντ που έκανε, δεν κατάφερε να κερδίσει έναν αγώνα που φαινόταν να είναι δικός του.

Δείτε το στιγμιότυπο:

