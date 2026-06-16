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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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16.06.2026 11:35

Πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων: Τι σημαίνουν τα γράμματα

16.06.2026 11:35
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Μάθε τι σημαίνουν τα γράμματα στις πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, πώς καθορίζεται ο νομός ταξινόμησης και τι ισχύει για τις προσωρινές και δοκιμαστικές πινακίδες στην Ελλάδα.

Αν έχετε παρατηρήσει ποτέ τα γράμματα που προηγούνται των αριθμών στις ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας και αναρωτηθήκατε τι ακριβώς σημαίνουν, δεν είστε οι μόνοι.

Πίσω από κάθε συνδυασμό γραμμάτων, κρύβεται μια καλά οργανωμένη δομή που συνδέεται με τη γεωγραφική καταγωγή του οχήματος και τη δημόσια υπηρεσία που το εξέδωσε.

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