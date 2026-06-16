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16.06.2026 11:09

Αυτό είναι το πρόστιμο που αυξήθηκε 30 φορές με τον νέο ΚΟΚ – Ξεκινά από 1.200 ευρώ

16.06.2026 11:09
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credit: pixabay

Ο νέος ΚΟΚ ήρθε και έφερε «τρομακτικές» αλλαγές στα πρόστιμα και την αυστηρότητα των παραβάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το παρακάτω που είδε μία αύξηση της τάξης του 2.900%.

Ένα από τα σοβαρότερα αδικήματα του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αφορά την παρακώλυση της κυκλοφορίας σιδηροδρόμων – και πλέον, οι κυρώσεις για όσους αμελούν τον κίνδυνο είναι εξοντωτικές.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση προβλέπει πολλαπλάσια πρόστιμα, ποινικές συνέπειες και σκληρές διοικητικές κυρώσεις, ακόμη και για την πρώτη παράβαση.

Τι θεωρείται παρακώλυση κυκλοφορίας σιδηροδρόμων

Ο όρος αφορά κυρίως περιπτώσεις όπου:

  • Οδηγοί σταθμεύουν σε ράγες ή κοντά σε διαβάσεις
  • Μπαίνουν σε ισόπεδες διαβάσεις ενώ υπάρχει σήμανση ή φραγμός
  • Περνούν παράνομα όταν η μπάρα είναι κατεβασμένη ή τα φώτα αναβοσβήνουν

Τι ίσχυε

Μέχρι σήμερα, για την παρακώλυση σιδηροδρόμου ίσχυαν:

  • Πρόστιμο από 40 έως 350 ευρώ
  • Αφαίρεση άδειας οδήγησης για έως 60 ημέρες
  • Αφαίρεση πινακίδων έως και 20 ημέρες

Τι αλλάζει με τον νέο ΚΟΚ

Πλέον, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 30 φορές (από το κατώτατο των 40 ευρώ που ίσχυε πριν), ενώ προβλέπονται και ποινικές ευθύνες για τους παραβάτες.

Πρώτη παράβαση:

  • Πρόστιμο: 1.200 ευρώ
  • Αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες
  • Φυλάκιση έως 5 έτη
  • Χρηματική ποινή 2.000 ευρώ

Τι ισχύει σε περίπτωση υποτροπής

Οι ποινές γίνονται ακόμη πιο αυστηρές αν επαναληφθεί η παράβαση:

➤ Πρώτη υποτροπή:

  • Πρόστιμο: 2.000 ευρώ
  • Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 4 χρόνια

➤ Δεύτερη υποτροπή:

  • Πρόστιμο: 4.000 ευρώ
  • Αφαίρεση άδειας για 8 χρόνια

Γιατί τόσο αυστηρές ποινές;

Οι ισόπεδες διαβάσεις σιδηροδρόμων είναι από τα πιο επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. Αμέτρητα ατυχήματα – πολλές φορές θανατηφόρα – έχουν καταγραφεί από οδηγούς που υποτίμησαν το ρίσκο.

Με τον νέο ΚΟΚ, το κράτος επιχειρεί να μηδενίσει την ανοχή σε τέτοιες παραβάσεις.

Αν νομίζατε πως η παραβίαση διάβασης τρένου είναι «μια μικρή παράβαση», ο νέος ΚΟΚ αποδεικνύει το αντίθετο.
Το πρόστιμο δεν είναι πια μέχρι 350 ευρώ, αλλά 1.200 ευρώ και άνω, με το φάσμα της ποινικής δίωξης να πλανάται πλέον πάνω από κάθε αμέλεια.

Οδηγείτε προσεκτικά και με σεβασμό – ειδικά όταν υπάρχουν ράγες και διαβάσεις.

Πηγή: autotypos.gr

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