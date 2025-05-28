Ludwig van Beethoven: Αποκαλύφθηκε το αληθινό πρόσωπο του διάσημου συνθέτη μετά από 200 χρόνια και… δικαιώνει τη φήμη του (photos)

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Το πραγματικό πρόσωπο του Μπετόβεν αποκαλύφθηκε σχεδόν 200 χρόνια μετά τον θάνατό του – και… δικαιώνει τη φήμη του.

Παρά την ιδιότητά του ως ενός από τους μεγάλους συνθέτες της ιστορίας, ο Μπετόβεν μνημονεύεται επίσης για την κατσούφικη διάθεσή του και την απεριποίητη εμφάνισή του.

«Ήταν πράγματι ευερέθιστος, ακατάστατος, αδέξιος, αγενής και μισάνθρωπος», έγραψε ο βρετανός συνθέτης Μαρκ Γουίγκλσγουορθ σε μια ανάρτηση στο blog του.

Αυτή η φήμη συχνά αντικατοπτρίζεται στα πορτρέτα του Μπετόβεν, τα οποία τον απεικονίζουν πάντα ως έναν αγέλαστο άντρα με παγωμένο βλέμμα.

Τώρα, μια επιστημονική ανακατασκευή του προσώπου του αποκάλυψε πώς έμοιαζε πραγματικά – και φαίνεται ότι όντως φαινόταν τόσο γκρινιάρης, αναφέρει η Daily Mail.

Ο Σίσερο Μοράες, επικεφαλής συγγραφέας της νέας μελέτης, ολοκλήρωσε την πρώτη ανακατασκευή της εμφάνισης του συνθέτη με βάση το κρανίο του.

«Βρήκα το πρόσωπο κάπως τρομακτικό», παραδέχτηκε.

Για να ολοκληρώσει το έργο, ο κ. Μοράες χρησιμοποίησε ιστορικές φωτογραφίες του κρανίου του μουσικού που παρείχε το Σπίτι του Μπετόβεν στη Βόννη της Γερμανίας.

Μαζί με τις φωτογραφίες, οι οποίες τραβήχτηκαν από τον Γιόχαν Μπάτα Ροτμάιερ το 1863, χρησιμοποίησε δεδομένα μετρήσεων του 1888.

«Η προσέγγιση του προσώπου καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από το κρανίο. Πρώτα δημιούργησα δισδιάστατα περιγράμματα -μετωπικά και πλάγια- από τις φωτογραφίες του κρανίου», είπε αρχικά ο κ. Μοράες.

«Στη συνέχεια, μοντελοποίησα το κρανίο σε τρεις διαστάσεις χρησιμοποιώντας μια εικονική τομογραφία δότη, προσαρμοσμένη ώστε να ταιριάζει με τις αναλογίες των φωτογραφιών. Μετά, πρόσθεσα δείκτες πάχους μαλακών ιστών με βάση δεδομένα από ζώντες Ευρωπαίους, πρόβαλα τη μύτη και σχεδίασα το προφίλ του προσώπου. Συνδύασα όλες αυτές τις προβολές για να σχηματίσω το βασικό πρόσωπο», συμπλήρωσε.

Με το πρόσωπο ολοκληρωμένο, ο κ. Moraes πρόσθεσε υποκειμενικά χαρακτηριστικά, όπως ρούχα και μαλλιά, χρησιμοποιώντας ως οδηγό του ένα διάσημο πορτρέτο του Μπετόβεν που ζωγραφίστηκε το 1820 από τον Γιόζεφ Καρλ Στίλερ.

Τέλος, ορισμένες από τις πιο λεπτές λεπτομέρειες βελτιώθηκαν με ένα εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το ίδιο το κρανίο δεν είναι σε άριστη κατάσταση, λόγω τομών που έγιναν μετά τον θάνατο του Μπετόβεν το 1827, και η ανακατασκευή βασίζεται μόνο σε δύο οπτικές γωνίες – τη μετωπική και την πλάγια.

Ωστόσο, ο κ. Μοράες είπε ότι ήταν επίσης «εξαιρετικά συμβατό» με ένα εκμαγείο που κατασκευάστηκε από το πρόσωπο του συνθέτη κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Σε ανάρτησή του στο blog του, ο κ. Γουίγκλσγουορθ υποστήριξε ότι, παρά τη φήμη του, ο Μπετόβεν μπορούσε να είναι «πνευματώδης, προστατευτικός, γενναιόδωρος και ευγενικός».

Ήταν, όπως υποστήριξε, η απώλεια της ακοής του που τον έκανε «ανυπόμονο, μισαλλόδοξο, οξύθυμο άνθρωπο». Όσοι τον γνώριζαν, ίσως συμφωνούσαν.

Ένας σύγχρονός του δήλωσε: «Καθώς μεγάλωνε και η κώφωση τον κατέλαβε, οι αρνητικές πτυχές της προσωπικότητας του Μπετόβεν ήρθαν στο προσκήνιο».

Ο κ. Μοράες, ο οποίος διερευνά το μυστήριο της ιδιοφυΐας του Μπετόβεν στη νέα του μελέτη, πιστεύει ότι η μουσικότητα του συνθέτη και η «δύσκολη προσωπικότητα» πάνε χέρι-χέρι.

«Εξερεύνησα ακαδημαϊκά την ιδιοφυΐα του, αποκαλύπτοντας τι τον έκανε είδωλο της δυτικής μουσικής», είπε.

Η μελέτη

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