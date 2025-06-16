Χαλκιδική: Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση στο 19χρονο μεθυσμένο οδηγό, χωρίς δίπλωμα, που έπεσε σε στάση λεωφορείου

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας στον 19χρονο οδηγό του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου στο Παλιούρι, στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.



Μετά τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση, ο νεαρός παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.



Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης και υπό την επήρεια αλκοόλ.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 20:00 της Κυριακής, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε 55χρονος. Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 19χρονος κατέληξε σε στάση με συνέπεια να τραυματιστούν δύο άτομα που εκείνη την ώρα περίμεναν το λεωφορείο, ένας 17χρονος και μια 25χρονη.



Στη στάση βρισκόντουσαν και άλλα άτομα τα οποία μόλις είδαν το αυτοκίνητο να έρχεται κατά επάνω τους έτρεξαν για να σωθούν και στην προσπάθειά τους αυτήν τραυματίστηκαν ελαφρά και μετέβησαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.



Οι δυο τραυματίες νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Πολυγύρου ενώ ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.



Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Τροχαία Μουδανίων.

