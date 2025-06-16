Ρόδος: Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όπου πνίγηκε η 3χρονη – Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης

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Για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για παράβαση του νόμου περί υγειονομικών καταστημάτων και χώρων αναψυχής κατηγορείται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στην περιοχή της Ιαλυσού, στη Ρόδο, όπου πνίγηκε χθες ένα 3χρονο κοριτσάκι.

Συνελήφθη χθες και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι να ολοκληρωθεί η δικογραφία.

Πως συνέβη η τραγωδία

Αγωνιώδεις προσπάθειες να επαναφέρουν στη ζωή το 3χρονο κοριτσάκι που, τελικά, πνίγηκε σε πισίνα στη διάρκεια παιδικού πάρτι στην Ιαλυσό της Ρόδου, έκαναν οι διασώστες που έφθασαν στο σημείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Νοσοκομείου Ρόδου, όπου μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το παιδί, το νοσηλευτικό ίδρυμα ενημέρωσε για «την κατάληξη του τριών ετών παιδιού. Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες, η μηχανή του ΕΚΑΒ εντός έξι λεπτών από την κλήση βρέθηκε στο σημείο αναφοράς και αμέσως μετά έφτασε το ασθενοφόρο.

Στο χρονικό διάστημα της μεταφοράς είχαν δοθεί οι πρώτες βοήθειες συγκεκριμένα, εξωτερικός απινιδωτής, ΚΑΡΠΑ και λαρυγγική μάσκα. Εν συνεχεία προσεκομίσθει στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με μυδρίαση και χωρίς σφυγμό, όπου ήταν σε ετοιμότητα όλο το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό καθώς επίσης οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί εφαρμόζοντας όλα τα ενδεδειγμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Παρακαλούμε για σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Σύμφωνα με την Πρώτη Έκδοση της Ρόδου, το παιδάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το νερό και διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά ξεκίνησαν παρατεταμένη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), η οποία διήρκησε για αρκετά λεπτά. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι κατά τη διάρκεια των προσπαθειών το παιδί έβγαζε μεγάλες ποσότητες νερού και αφρού, σημάδι ότι είχε καταπιεί σημαντική ποσότητα υγρού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί βρισκόταν στον χώρο της πισίνας με τη γιαγιά του και το αδελφάκι του. Δεν είναι ακόμη σαφές πώς ακριβώς συνέβη το δυστύχημα και για πόση ώρα έμεινε χωρίς επιτήρηση. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως και έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος. Θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκομένους και από εργαζόμενους του καταστήματος, ενώ θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο πλημμελούς εποπτείας ή ελλιπών μέτρων ασφαλείας στον χώρο.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι «έκαναν ΚΑΡΠΑ ασταμάτητα στο κοριτσάκι πάνω από 20 λεπτά. Το γύριζαν στο πλάι και έβγαζε πολύ νερό και αφρούς. Ήλπιζα να μάθουμε καλά νέα αλλά δυστυχώς έγινε το χειρότερο…».

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