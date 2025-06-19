search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 11:50
19.06.2025 15:40

Χαλκιδική: Ελεύθερος ο 19χρονος για το τροχαίο στο Παλιούρι – Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ

19.06.2025 15:40
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 19χρονος ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με σωματικές βλάβες στο Παλιούρι Χαλκιδικής, ενώ προέκυψε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας Πολυγύρου. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της καταβολής εγγύησης ύψους 4.000 ευρώ.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής στον κεντρικό δρόμο που συνδέει τα Νέα Μουδανιά με το Παλιούρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 55χρονος. Από τη σύγκρουση, το όχημα του 19χρονου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στη στάση των λεωφορείου, όπου εκείνη την ώρα περίμεναν επιβάτες.

Ένας 17χρονος και μία 25χρονη τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ άλλα τέσσερα άτομα που ανέμεναν στο ίδιο σημείο τραυματίστηκαν ελαφρά στην προσπάθειά τους να αποφύγουν το αυτοκίνητο και απευθύνθηκαν προληπτικά σε Κέντρο Υγείας της περιοχής.

