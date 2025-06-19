Διπλασιάστηκε το κόστος στα δεξαμενόπλοια καθώς οι πλοιοκτήτες αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές για τη ναύλωση μεγάλων πετρελαιοφόρων που διαπλέουν το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ έχουν υπερδιπλασιαστεί από τότε που το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω απροθυμίας των πλοιοκτητών να διακινδυνεύσουν τη χρήση της πλωτής οδού.

Η τιμή ναύλωσης ενός πολύ μεγάλου πλοίου μεταφοράς αργού πετρελαίου — ικανού να μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου — από τον Κόλπο στην Κίνα εκτοξεύτηκε από 19.998 δολάρια την ημέρα την περασμένη Τετάρτη, δύο ημέρες πριν από την επίθεση του Ισραήλ, σε 47.609 δολάρια την Τετάρτη αυτής της εβδομάδας, σύμφωνα με στοιχεία της Clarksons Research.

Η άνοδος στη διαδρομή έχει ξεπεράσει κατά πολύ την αύξηση 12% στον ευρύτερο Δείκτη Βαλτικών Δεικτών Βρώμικων Δεικτών (Baltic Dirty Tanker Index) των τιμών των δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου παγκοσμίως κατά την ίδια περίοδο.

Οι πλοιοκτήτες δίσταζαν και οι ιδιοκτήτες περίμεναν «υψηλότερα κέρδη στο μέλλον τους» από ακόμη υψηλότερες τιμές ναύλωσης, δήλωσε ο Joakim Hannisdahl, ιδρυτής της Gersemi Asset Management, μιας εταιρείας διαχείρισης hedge fund ναυτιλίας.

Ο Richard Fulford-Smith, ο οποίος διευθύνει την Eden Ocean, μια επενδυτική εταιρεία, δήλωσε ότι το κλίμα έχει πληγεί εν μέρει από ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα του Ιράν να διατηρήσει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Επειδή το Ιράν υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις, όλες οι εξαγωγές του ταξιδεύουν με έναν λεγόμενο «σκιώδη στόλο» πλοίων που λειτουργούν εκτός των συνήθων διεθνών κανόνων ασφάλισης και πιστοποίησης ασφάλειας. Ωστόσο, υπάρχουν εικασίες στην αγορά ότι ορισμένοι πελάτες επιλέγουν αντ’ αυτού να αγοράσουν από άλλες χώρες εξαγωγής πετρελαίου που χρησιμοποιούν συμβατικά, νόμιμα πλοία, αυξάνοντας τις τιμές ναύλωσης.

«Εάν αφαιρέσετε εντελώς τα ιρανικά πλοία, θα χρειαστείτε περισσότερα πλοία από τον κανονικό στόλο», δήλωσε ο Fulford-Smith.

Ο Lars Barstad, διευθύνων σύμβουλος της Frontline, της εταιρείας διαχείρισης πετρελαιοφόρων που είναι σε μεγάλο βαθμό εισηγμένη στο χρηματιστήριο στον κόσμο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στους Financial Times ότι αναμένει ότι η επίθεση στο Ιράν θα οδηγήσει σε στροφή προς την αγορά από άλλους εξαγωγείς του Κόλπου και μακριά από τον σκιώδη στόλο.

Ωστόσο, ο Stephen Gordon, διευθύνων σύμβουλος της Clarksons Research με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν την ικανότητα εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν.

«Οι ναύλοι μεταφοράς δεξαμενόπλοιων σε διαδρομές από τη Μέση Ανατολή έχουν αυξηθεί απότομα τις τελευταίες ημέρες, με ορισμένους ιδιοκτήτες να θέλουν να αποφύγουν την περιοχή ή να απαιτούν υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου για να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή», δήλωσε ο Gordon. «Ωστόσο, οι ροές πετρελαίου από την περιοχή συνεχίζονται».

Οι κίνδυνοι από τη χρήση του στενού υπογραμμίστηκαν την Τρίτη, όταν το Front Eagle της Frontline, σε ένα ταξίδι από τον Κόλπο, συγκρούστηκε με ένα δεξαμενόπλοιο σκιώδους στόλου αμέσως μετά την έξοδό του από τη στρατηγική πλωτή οδό. Δεν υπήρξαν θύματα.

