Μέση Ανατολή – Χαραμάδα αποκλιμάκωσης: Ο Αραγκτσί θα συναντηθεί την Παρασκευή με Ευρωπαίους ΥΠΕΞ – Νέες απειλές για το Ορμούζ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί πρόκειται να έχει συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ομολόγους του στη Γενεύη την Παρασκευή, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Αραγκτσί θα συναντηθεί με τους υπουργούς Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, μαζί με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας. Ο Αραγκτσί δήλωσε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αμερικανικές πηγές, η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί την πρόταση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να γίνουν διμερείς συνομιλίες σύντομα. Ο Αραγκτσί φερόταν διατεθειμένος να συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο της προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ ή τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς για να συζητήσουν περί κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ και για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν.

Πάντως, εκτός από τη διπλωματία, συνεχίζονται και οι… απειλές: το κλείσιμο των των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ αποτελεί μία από τις επιλογές του Ιράν για να απαντήσει στους εχθρούς του, δήλωσε σήμερα στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr το μέλος του προεδρείου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μπεχνάμ Σαεντί. Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται το 20% της ημερήσιας παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, καθιστώντας τη θαλάσσια δίοδο αυτή την πιο σημαντική παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου διά θαλάσσης.

Η Τεχεράνη έχει απειλήσει ξανά στο παρελθόν να κλείσει τα Στενά σε αντίποινα για τις πιέσεις της Δύσης, και ναυτιλιακές πηγές δήλωσαν χθες Τετάρτη ότι εμπορικά πλοία αποφεύγουν να πλέουν στα ιρανικά ύδατα γύρω από τα Στενά. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, λίγο μετά την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, μέλος της ιρανικής αυτής Επιτροπής δήλωσε επίσης πως η Τεχεράνη εξετάζει σοβαρά το κλείσιμο των Στενών.

