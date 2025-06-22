Δίχως τέλος το …πάρτι στα social με τον Κικίλια που μπέρδεψε τα στενά του Ορμούζ με το Σουέζ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δεν λέει να κοπάσει το τρολάρισμα που γίνεται στα σόσιαλ μίντια με τις δηλώσεις του Βασίλη Κικίλια ότι εάν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ (στον περσικό κόλπο δηλαδή), τα πλοία θα πρέπει να κάνουν το γύρο της… Αφρικής για να φτάσουν στον προορισμό τους.
Το προφανές μπέρδεμα που έκανε ο υπουργός Ναυτιλίας των στενών του Ορμούζ με τη διώρυγα του Σουέζ, έχει προκαλέσει φρενίτιδα των χρηστών, καθώς το είπε δύο φορές και δεν υπήρξε κάποια διόρθωση.
