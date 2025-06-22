Δίχως τέλος το …πάρτι στα social με τον Κικίλια που μπέρδεψε τα στενά του Ορμούζ με το Σουέζ

Δεν λέει να κοπάσει το τρολάρισμα που γίνεται στα σόσιαλ μίντια με τις δηλώσεις του Βασίλη Κικίλια ότι εάν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ (στον περσικό κόλπο δηλαδή), τα πλοία θα πρέπει να κάνουν το γύρο της… Αφρικής για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Το προφανές μπέρδεμα που έκανε ο υπουργός Ναυτιλίας των στενών του Ορμούζ με τη διώρυγα του Σουέζ, έχει προκαλέσει φρενίτιδα των χρηστών, καθώς το είπε δύο φορές και δεν υπήρξε κάποια διόρθωση.

Δεν με εντυπωσιάζει που ο Κικίλιας, αν και υπουργός Ναυτιλίας, μπερδεύει τα Στενά του Ορμούζ με το Σουέζ.

Αυτός είναι.

Το είπε δύο φορές, άρα δεν του ξέφυγε.

Με εντυπωσιάζει ότι δεν βρέθηκε ένας συνεργάτης του να του πει: «Κύριε υπουργέ, κάνατε ένα λαθάκι…» pic.twitter.com/7k7lGGfcQZ — Yannis Bogiopoulos (@YBoyio) June 21, 2025

Κικίλιας λαϊκιστής,αμόρφωτος δεν ξεχωρίζει τα Στενά του Ορμουζ (Αδιέξοδο)από τη διώρυγα του Σουεζ κ λέει ότι αν κλείσουν,τα πλοία θα κάνουν το γύρο της Αφρικής!

-Κάνει δηλώσεις για πόλεμο

κ δεν ξέρει καν την εμπόλεμη περιοχή,δεν έχει καν σοβαρό επιτελείο να τον ενημερώσουν! pic.twitter.com/4SxWhHaF2w — Θαλασσινος (@thalassinos2001) June 21, 2025

Αν ο Κικίλιας ήταν κυβερνήτης σε Β-2 με αποστολή να βομβαρδιστεί το Ιράν pic.twitter.com/U6OsyGr1iB June 22, 2025

Και άντε, πες, ο Κικίλιας είναι άσχετος. Έναν με περισσότερα από τρία εγκεφαλικά κύτταρα δεν έχει εκεί στο υπουργείο, να το θάψει μπας και ξεχαστεί αυτό το τούβλο που πέταξε;

Η διώρυγα του Σουέζ είναι εκείνη, είσαι και Ναυτιλίας, θα τρελαθώ! pic.twitter.com/25YwHtQjff — I_am_K (@ImK1938) June 21, 2025

Κικίλιας:

"Αν κλείσει ο ισθμός της Κορίνθου, τα πλοία θα πρέπει να κάνουν το γύρο της Λατινικής Αμερικής. Έτσι ιδρύθηκαν οι Κορίνθιανς" June 21, 2025

Κατά σειρά εμφανίσεως:

1. Στενά του Ορμούζ

2. Διώρυγα του Σουέζ.

3.Βασίλης Κικίλιας. pic.twitter.com/bhA49lGcCG June 21, 2025

