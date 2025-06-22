Μέση Ανατολή: Δυσοίωνες προβλέψεις αναλυτών για εμπλοκή ΗΠΑ – «Αυτό δεν θα τελειώσει γρήγορα»

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις των αναλυτών για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά και την εμπλοκή των ΗΠΑ, στη σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν.

Όπως ανέφεραν στο Al Jazeera ότι το Ιράν θα μπορούσε να «απαντήσει» στις αμερικανικές επιθέσεις κλείνοντας το Στενό του Ορμούζ, τη σημαντικότερη αρτηρία πετρελαίου στον κόσμο, επιτιθέμενο σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, κλιμακώνοντας τις πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ ή ενεργοποιώντας ομάδες εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων παγκοσμίως.

Τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να κλιμακωθούν σε μια ευρύτερη και πιο παρατεταμένη σύγκρουση από αυτή που είχε φανταστεί ο αμερικανός πρόεδρος, αναβιώνοντας τους ήχους των «αιώνιων πολέμων» που οι ΗΠΑ έδωσαν σε Ιράκ και Αφγανιστάν, τους οποίους ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «χαζούς», υποσχόμενος ότι ουδέποτε θα αναμειχθεί.

«Οι Ιρανοί είναι σοβαρά αδύναμοι και έχουν υποβαθμιστεί στις στρατιωτικές τους ικανότητες. Αλλά έχουν διάφορους ασύμμετρους τρόπους να ανταποκριθούν… Αυτό δεν θα τελειώσει γρήγορα», δήλωσε ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, πρώην διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή.

